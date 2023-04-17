Что делать со скорлупой от освященных крашанок: выбрасывать нельзя

После пасхального застолья остается немало скорлупы от освященных яиц. И возникает закономерный вопрос, что с ней делать, ведь выбрасывать такие остатки, очевидно, не слишком хорошая идея.

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OBOZREVATEL узнавал, что можно сделать со скорлупой пасхальных яиц. Какие существуют запреты и разрешается.

О чем говорит традиция

К оставшейся после Пасхи скорлупе наши предки относились очень внимательно и считали, что выбрасывать ее – грех. Поэтому ее закапывали в поле, в огороде или в саду. Считалось, что такое благословение сделает землю более плодородной.

Таким же образом освященные скорлупки "отдавали" воде. Прямо на Пасху остатки первых яиц бросали в реки, озера и другие водоемы. Считалось, что в праздник вода способна донести скорлупу до мира мертвых, и так они будут знать о наступлении праздника Воскресения Господня.

Имелись и другие способы использовать остатки. Так иногда их перемалывали и добавляли в куриный корм, чтобы получить более крепкие яйца. В некоторых регионах считалось, что освященные скорлупки следует прятать за иконами. А в Галичине их забросали на крышу, чтобы привлечь в дом счастье.

Что сейчас делают со скорлупой священных яиц

Один из вариантов использования остатков пасхальных яиц – это сжечь их, а пепел использовать как удобрение. При этом закапывать этот пепел нужно там, где люди не будут топтать его ногами. Хороший вариант – под плодовыми деревьями или кустарниками.

Впрочем, священники убеждают, что после освящения яичная скорлупа не приобретает каких-либо особых качеств и ее можно утилизировать, как и любую другую обычную органику – отправить в помойку. Это ведь просто "упаковка", в которой находится яйцо. Однако, если желания так поступать со скорлупой нет, священнослужители советуют закапывать ее в землю или сжигать.

Впрочем, в церкви говорят, что нельзя выбрасывать в мусор наклейки для пасхальных яиц, на которых изображен Иисус или какие-либо другие святые. При этом священники не рекомендуют использовать такой декор вообще. Таким образом, украшение писанок перестает быть творческим процессом, а сами яйца стают неоригинальными. Потому лучше расписывать их самостоятельно.

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