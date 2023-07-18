Праздник Казанской иконы Божией Матери: дата, традиции и молитвы

Праздник Казанской иконы Богоматери православные верующие отмечают дважды: летом – 21 июля и осенью – 4 ноября. Икону называют чудотворной, ей молятся с просьбами о покровительстве и защите семьи.

Видео дня

Считается, что Казанская икона может помочь в тяжелых жизненных ситуациях. Об истории чудотворной иконы и основных традициях праздника – читайте в материале OBOZREVATEL.

История Казанской иконы

Казанская икона Божией матери считается одной из самых прославленных в православии. По легенде, ее нашла на пепелище маленькая девочка по имени Матрена. Случилось это в XVI веке в городе Казань. Позже Матрена говорила, что во сне к ней трижды приходила Дева Мария и указывала точное место, где лежит икона.

Впоследствии на месте пепелища возвели Богородицкий девичий монастырь. Матрена выросла и стала в нем первой монахиней.

Молитва

Перед иконой молятся о здоровье и благополучии, о рождении детей, о покровительстве и защите в трудных ситуациях. Образ по традиции ставят возле детской кроватки, дарят икону на крещение и при венчании.

В дни чествования иконы часто устраивали сватовство или свадьбы. В народе говорили, что Дева Мария благословит в этот день молодых на счастливую долгую жизнь.

Народные запреты

Как и во все церковные праздники, в день чествования иконы Богоматери не следует злословить, совершать зло, ссориться, обижаться и отказывать в помощи.

Говорили также, что в этот день нельзя отправляться в дальний путь – в дороге ждут беды и трудности.

По поверьям, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и уборкой – все дела делали накануне праздника.

Чудотворную икону иногда называют "путеводительницей", считая, что Дева Мария помогает найти правильное решение, оберегает и наставляет к благой цели.

Народные приметы

По погоде на летний праздник иконы Богоматери прочили, каким будет урожай и конец лета.

Какая погода 21 июля – таким будет и август.

Если летает много пчел, скоро начнется сильная жара и засуха.

Созревшая черника в лесах свидетельствует о том, что скоро придет время убирать озимую рожь.

Новолуние предсказывает теплую и ясную осень.

А с дня осеннего дня чествования иконы отсчитывали начало предстоящих холодов. Дождливая и холодная погода указывала на то, что скоро выпадет много снега, а зима будет морозной и затяжной.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь праздников Украины на июль 2023 года.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram , Viber и Threads , чтобы быть в курсе последних событий.