Когда Ивана Купала и День ПВО: календарь праздников на июль

Июль – не самый богатый на праздники месяц, но именно в этот период Украина чествует бойцов противовоздушной обороны и празднует один из самых романтичных народных праздников. Дополнительных выходных в этом месяце не будет. Во-первых, в календаре нет праздников, которые это предусматривают, во-вторых в нашем государстве действует военное положение, которое отменяет даже те, которые предусмотрены законом.

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OBOZREVATEL рассказывает, что Украина будет праздновать в июле 2023 года. И когда украинцы могут рассчитывать на выходные.

Какие дни будут выходными в июле 2023 года

На второй месяц лета в этом году выпадает пять уикендов. Все они будут выходными. Эти дни приходятся на 1-2, 8-9, 15-16, 22-23 и 29-30 числа. Остальные дни июля будут рабочими.

Международные, государственные и церковные праздники в июле 2023 года

На июль приходится немало праздников с переходной датой, в том числе тех, которые празднуются в какое-то из воскресений месяца. В общем, календарь международных, государственных и больших церковных торжеств будет в этом году таким:

1 июля – День архитектуры Украины, День государственного регистратора;

2 июля – День налоговика Украины, День Военно-морских сил Украины, День работников морского и речного флота, День войск противовоздушной обороны Украины;

4 июля – День Национальной полиции Украины; День судебного эксперта;

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи (Ивана Купала), День работника природно-заповедного дела;

9 июля – День рыбака;

11 июля – Всемирный день народонаселения;

12 июля – Всемирный день бортпроводника, День апостолов Петра и Павла;

15 июля – День украинских миротворцев;

16 июля – День бухгалтера и аудитора, День работников металлургической и горнодобывающей промышленности;

19 июля – День тренера;

24 июля – День памяти княгини Ольги;

25 июля – День работников торговли Украины;

27 июля – День медицинского работника Украины;

28 июля – День Украинской Государственности, День крещения Киевской Руси – Украины, День памяти князя Владимира Великого, День системного администратора, Международный день борьбы с вирусными гепатитами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему в Украине перенесли День медицинского работника с июня на июль.

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