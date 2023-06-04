Поздравления с Троицей в прозе: оригинальные пожелания и открытки

4 июня православные верующие празднуют светлый праздник Троицы. Украинцы уже во второй раз будут отмечать Зеленые праздники в условиях полномасштабной войны, и, к сожалению, не все смогут по традиции собраться в теплые летние дни за семейным столом.

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С помощью искренних слов можно подарить ощущение праздника родным и друзьям. Как поздравить верующих с Троицей читайте в материале OBOZREVATEL.

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С днем Святой Троицы! Пусть ваше сердце будет открыто для помощи и сострадания. Желаю мирного неба, согласия в семье, крепкого здоровья и семейного благополучия. Пусть Святая Троица оберегает вас от всех бед.

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Пусть Пресвятая Троица защитит от земных печалей и очистит небо от вражеского оружия. Слава вечного единения – Бог-Отец, Бог-Сын и Святой Дух – да наполнит сердца добром, радостью, милосердием и искренней верой.

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Поздравляю с Зелеными праздниками! Пора открыть окно, чтобы впустить в дом лето и святое благословение. Желаю, чтобы Пресвятая Троица – Бог-Отец, Бог-Сын и Святой дух – оберегала семью от всех бед и болезней. Пусть сердце не знает печали и исполнится верой и радостью. Мира, безопасности и Божьего света вашей семье.

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Поздравляю с Троицей! Пусть в твою жизнь приходят только добрые люди с радостными известиями. Желаю каждый день находить сил и вдохновения для добрых милосердных дел. Пусть в доме не угасает свет счастья и любви.

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Со светлым праздником Троицы! Пусть ангел-хранитель всегда будет за спиной и защитит от болезней, бед и вражеских пуль. Вера подарит спасение, поэтому никогда не теряй надежды и не отчаивайся. Пусть хорошая весть со свежим летним ветерком принесет в сердце радость и спокойствие.

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Единения в семье, крепких взаимоотношений, поддержки, покоя и защиты высших сил желаю в праздник Троицы. Пусть сердце очистится от зла и ненависти, пусть родные и близкие всегда будут рядом. Желаю как можно скорее собраться за семейным столом под мирным небом.

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Поздравляю с Пресвятой Троицей. Желаю душевного покоя, семейного уюта, крепкого здоровья и всех благ. Пусть добрые силы и небесные ангелы-хранители помогут найти верный путь в жизни.

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Поздравляю с Троицей и Зелеными праздниками. Пусть твою душу согревают лучи счастья и радости, пусть жизнь дарит истинную любовь, а сердце всегда остается открытым и добрым. Пусть твой жизненный путь будет полон света, любви и достатка.

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Пусть сошедший с небес Святой Дух наполнит жизнь истинными чудесами. Желаю тебе Божьего благословения, гармонии в душе и покоя на сердце, мирного неба, светлых дней и тихих ночей. Пусть высшие силы дарят защиту и сопровождают на сложных жизненных дорогах.

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Поздравляю со Святой Троицей! Пусть каждый твой день будет наполнен добром, верой, чистосердечной поддержкой и любовью. Береги свое чуткое и любящее сердце от всего земного зла.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать верующим на Троицу.

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