Поздравление с Пасхой: что пожелать детям и родителям. Подборка СМС

Пасха – самый важный праздник весны, символ надежды, радости и вечной жизни. В пасхальное утро семьи собираются за праздничным столом, пробуют паски, писанки и крашанки, а те, кто соблюдали пост, наконец, могут позволить себе мясные блюда.

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В этом году украинцы во второй раз будут праздновать Пасху в условиях полномасштабной войны, поэтому не все смогут собраться в кругу семьи и отметить праздник без тревог и забот. Однако важно поздравить родных и близких даже если они сейчас далеко. OBOZREVATEL публикует подборку лучших поздравлений.

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Христос воскрес! Поздравляю с Пасхой! Пусть жизнь обновится с приходом весны и тепла. Желаю крепкого здоровья, победы и защиты высших сил. Пусть в сердце будет великая радость, которая избавит от всех тревог.

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Христос воскрес! Желаю, чтобы все предстоящие праздники мы встречали рядом – в теплом семейном кругу. Молюсь за тебя. Пусть высшие силы тебя защитят от бед и печалей.

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Хай мир у серці вашому панує.

І янгол Божий щастя подарує.

Ісус Христос – здоров'я шле з небес.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

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Христос воскрес! Желаю вам, мама и папа, крепкого здоровья, Божьего благословения, мирных дней и спокойных ночей. Пусть этот светлый праздник наполнит ваши души радостью и теплом. Пусть скорее на нашу землю придет мир и победа, чтобы следующую Пасху мы встретили за большим семейным столом в мирной независимой Украине.

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Христос воскрес! С Пасхой! Сын мой, желаю тебе Божьего благословения, легких дорог и правильных решений. Мои мысли и молитвы всегда обращены к тебе. И пусть сегодня и всегда душа твоя искриется верой, а сердце – любовью.

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Христос воскрес! С праздником, моя дорогая мама, со светлым и радостным днем! Желаю мирного неба, здоровья, тепла и еще много-много счастливых лет. Пусть ангел-хранитель закрывает тебя своим крылом и защищает от всех бед.

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Пасха – это праздник, когда истинная вера действительно может сотворить чудо. Я желаю тебе жить в мире и радости, надеяться на завтрашний день и не испытывать страха перед будущим. Будь всегда здорова, добра и честна. Божьей тебе ласки. Христос воскрес!

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Світле свято Великодня

Україною ступає...

То Христос – дитя Господнє

В сяйві неба воскресає.

Хай дарує він вам долю,

Без турбот і без жалю.

Про тепло його любові,

Я для вас завжди молю!

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Христос воскрес! Пусть эта Пасха станет началом новой счастливой страницы твоей жизни. Пусть воплощаются твои мечты и устремления. Пусть Бог всегда слышит твои молитвы и помогает преодолеть трудности. С Пасхой!

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Пусть пасхальные колокола и вкусная паска принесут в дом тепло, уют и Божью ласку! Мирного неба и скорейшей победы! Христос воскрес!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нужно есть первым во время пасхальной трапезы.

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