Поминальные субботы в 2024 году: какие выпадают на апрель по новому стилю

Согласно украинским традициям, поминальные субботы – это особенные дни, когда верующие вспоминают своих покойных близких и молятся за их души. Эти дни полны искренней скорби и дают возможность ощутить единение с теми, кого уже нет с нами.

Однако в связи с тем, что ПЦУ и УГКЦ перешли на новый юлианский календарь, даты большинства важных церковных событий сместились. Информацию о том, когда в 2024 году нужно поминать усопших, собрал OBOZ.UA.

Поминальные субботы, которые еще называют родительские субботы, ежегодно отмечаются в разные даты, зависящие от некоторых других религиозных праздников.

В апреле 2024 года поминальные субботы приходятся на:

6.04 – суббота третьей недели Великого поста;

13.04 – суббота четвертой недели Великого поста.

Что нужно делать в родительскую субботу

Считается, что в поминальную субботу у мертвых появляется особая связь с миром живых, поэтому их называют только по имени.

Прежде всего, нужно вспомнить усопших добрым словом и помолиться за них.

Также следует посетить храм, где можно заказать сорокоуст или литургию, а после службы пойти на кладбище.

Что нельзя делать в родительскую субботу

Если есть правила, то есть и запреты. В поминальные дни ни в коем случае нельзя говорить об умерших что-то плохое и вспоминать о них с обидой или злобой.

Также не стоит устраивать шумные застолья и поминать усопших алкоголем.

Кроме того, нельзя ругаться с живыми, злословить и отказывать в помощи просящим о ней.

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