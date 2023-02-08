Почему 9 февраля нельзя мыть голову и дарить подарки: какой праздник отмечают

9 февраля православные верующие чтят память Иоанна Златоуста. В мире в этот день отмечают Международный день стоматолога, Международный день пиццы, Всемирный день защиты морских млекопитающих, день зубной боли и день чтения в ванной.

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День ангела празднуют Дмитрий, Иоанн и Петр. Об основных традициях и верованиях 9 февраля читайте в материале OBOZREVATEL.

Златоустов день

Иоанн Златоуст имел в народе большое уважение и почтение. Он был учителем и иерархом, а умер в 407 году в Комане на пути к месту ссылки. Иоанн был осужден императрицей Евдоксией за смелое разоблачение пороков, господствовавших в Константинополе.

Спустя 30 лет после смерти мощи Иоанна перенесли в Константинополь. Это стало возможным во время правления императора Феодосия Второго, сына Евдоксии.

Скорбь за преждевременную смерть учителя долго жила в сердцах христиан. Один из его учеников, Прокл, Патриарх Константинопольский при богослужении в храме Святой Софии произнес знаменитую речь в честь Иоанна Златоуста.

День стоматолога

В Украине Международный день стоматолога 9 февраля начали праздновать с 1993 года.

Дата связана со Святой Аполлонией. Именно 9 февраля 249 года она приняла мученическую смерть, а уже через полвека была канонизирована как святая.

Аполлония была дочерью известного чиновника из Александрии. За веру во Христа ее подвергли пыткам, вырывая все зубы и угрожая сжечь заживо. Аполлония в какой-то момент попросила ее развязать, а потом добровольно бросилась в огонь, но не отреклась от веры.

В некоторых странах существует поверье: если помолиться Аполлонии и произнести ее имя, то зубная боль на время утихнет.

День пиццы

Изобретение популярной ныне пиццы связывают с полководцем Лукулом. Лукул жил в Дневнем Риме и славился своими банкетами. Именно на его застольях, по преданию, впервые подали "пицу а ля наполетана", которая имела золотисто-желтый цвет, была сделана из кислого теста и выпеченная на углях.

По другой легенде, однажды в Неаполь приехала королева Маргарита Савойская, чтобы отведать деликатес – пиццу. Местный неполитанец, вдохновившись визитом королевы, решил прибегнуть к эксперименту, и спек пиццу по новому рецепту, добавив моцареллу, базилик и томаты. С тех пор эту пиццу стали называть "Маргаритой".

Интересно, что в Древней Греции также существовал аналог пиццы – на тесто клали оливки, овощи, мясо и творог.

Традиции и верования

По народным верованиям, 9 февраля нельзя мыть голову, дарить или получать подарки.

За этим днем прочили приход весны и будущий урожай. Если на полях по волнам лежит снег – зерновые хорошо уродят. Если в комнате запотевает стекло – скоро следует ждать тепла.

Издавна считалось, что Иоанн Златоуст является защитником людей, оказавшихся на развилке или в отчаянии.

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