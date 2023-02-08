Девушка будет плакать от счастья: что подарить любимой на День святого Валентина

До праздника всех влюбленных остаются считанные дни, поэтому самое время задуматься над тем, что подарить девушке в День Валентина. Конечно, можно ограничиться традиционными цветами, шоколадом, бельем или украшениями. Но это не слишком оригинально.

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Именно поэтому OBOZREVATEL составил список необычных подарков, которые точно порадуют вашу любимую. Для некоторых даже не понадобятся дополнительные расходы.

Парная одежда

Хотите показать окружающим, что вы принадлежите друг другу? Подарите любимой парную одежду. Можно заказать кастомные футболки с вашими фотографиями или романтическими надписями либо же найти готовые наборы – от свитеров до пижам. Главное заранее убедиться в том, что вы не ошибетесь с размером.

Билеты на концерт или спектакль

Если ваша половинка обожает музыку, поищите расписание выступлений ее любимого исполнителя или группы и подарите ей билет. Это может быть даже зарубежный концерт, но тогда в подарок неплохо приложить еще и билеты в общее путешествие. Любительницу театра точно порадует билет на какую-нибудь громкую премьеру или долгожданное гастрольное выступление. Фанатку стендапа – контрамарка на любимого комика. И так далее.

Зеркало с подсветкой

Во времена, когда в любой день можно проснуться в обесточенном доме, зеркало со встроенной подсветкой на батарейках станет спасением для вашей любимой. Она будет собираться на учебу или работу не на ощупь. И даже когда ситуация с электроснабжением наладится, гаджет все равно не утратит своей актуальности.

Неожиданное романтическое свидание

Лучший подарок – это все равно эмоции. Поэтому идея самостоятельно спланировать совместный вечер никогда не теряет актуальности. Убедитесь, что ваша любимая свободна в это время, а дальше действуйте. Поразите ее собственноручно приготовленным блюдом – для этого не грех и на кулинарные курсы заранее походить, отведите на танцы, украсьте ваш дом так, чтобы создать в нем интимную и уютную атмосферу, закажите экскурсию или даже организуйте целое мини-путешествие.

Вечер в СПА

Большинство женщин любят СПА. То есть поход в салон на массаж, маски и другие процедуры по уходу за собой, скорее всего, попадут в цель. А если вы при этом будете вместе, это еще и сблизит вас с любимой. Даже если вы никогда до этого не были в СПА, вы сможете наконец-то понять, почему ей так нравятся эти визиты. Да и, наконец, получить удовольствие вместе – это всегда хорошая идея.

Подарочные сертификаты

Как бы вы ни старались, все равно существует риск, что вы не угадаете с подарком. Если вы опасаетесь такой ситуации, подарите сертификат на определенные товары или услуги. Это может быть косметический магазин или магазин одежды, СПА-салон или салон красоты, маркетплейс техники, сервис по продаже билетов на события, сертификат на впечатление – что угодно, что вписывается в ее интересы. А дальше она выберет то, что ей действительно хотелось или нужно. Главное здесь – проявить щедрость.

Романтическое видео о вашей любви

Смонтируйте ролик из ваших общих фотографий и видеозаписей, на которых видна ваша любовь и близость. Он может быть романтичным, смешным или даже в стиле экшн. Главное, чтобы он говорил вашей любимой, насколько сильно ваше к ней чувство и как дороги для вас общие с ней воспоминания. А она сможет поделиться этим подарком в соцсетях и расхвалить вас всем своим друзьям. Двойная выгода.

Ваше время и внимание

Эти подарки станут действительно бесценными, ведь их не приобретешь ни за какие деньги. Поэтому не присылайте подарок курьером, а преподнесите его лично. Проснитесь раньше и приготовьте (или даже и закажите) романтический завтрак. Отпроситесь с работы, чтобы побыть вместе подольше. Отправьте детей к бабушке и устройте свидание как в юности.

День анти-Валентина

Ничто так не объединяет, как ощущение, что вы вдвоем боретесь против романтической лихорадки, которой временно заболел весь мир, потеряв разум и чувство меры. Поэтому устройте максимально неромантичный вечер. Проведите его на старом-добром диване в пижамах и халатах за поеданием любимой, но не изысканной пищи, посмотрите какой-нибудь боевик или триллер, поиграйте в видеоигры и вообще делайте все, что не ассоциируется с романтикой. Вы сами удивитесь, как сильно это может вас сблизить – точно сильнее красного воздушного шарика с надписью "I love you".

Ранее OBOZREVATEL публиковал список рецептов блюд, которые можно приготовить ко Дню святого Валентина.

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