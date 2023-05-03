Почему 4 мая нельзя сплетничать: какой церковный праздник отмечают
Каждый год 4 мая православная церковь чтит память мученика Феодора. На эту дату также приходится день мучеников Исакия, Аполлоса и Кодрата. В мире вполне официально чествуют пожарных, а неофициально – франшизу "Звездные войны".
OBOZREVATEL рассказывает о происхождении этих праздников. А также о традициях и приметах 4 мая.
Православные праздники
Святой Феодор был воином в Пергии (современная Турция, провинция Анталия) и жил во II веке. Он исповедовал христианство и пострадал от гонений язычников. Его мучили, положив на сковороду, и начали поливать горячим маслом. В этот момент господь сотворил чудо – из земли потекла вода, потушившая огонь под сковородой. Когда Феодора попытались замучить в печи, она сама собой погасла. Поэтому язычники вынуждены были заколоть мужчину. Так он стал мучеником за веру.
Исаакий, Аполлос и Кидрат пострадали за свою веру в 303 году. Они служили при дворе императора Диоклетиана и перешли в христианство под впечатлением мужества великомученика Георгия и царицы Александры. После этого они начали обличать правителя перед римлянами, рассказывать о его жестокости и беззаконии. За это их приговорили к смертной казни. Кодрата убили мечом, а Аполлоса и Исаакия уморили голодом.
Международный день пожарных
В 1999 году под эгидой ООН был основан праздник в честь работников пожарных служб. Датой избрали католический праздник святого Флориана, ведь он является покровителем огнеборцев. Ввести день пожарных решили в знак памяти о пяти погибших в городе Линтон, Австралия в 1998 году. Огнеборцы прибыли на тушение лесного пожара, но из-за сильного ветра пламя перекинулось на машину, в которой они находились. Ни один не выжил.
Символом Международного дня пожарных является красно-синяя лента длиной 5 см и шириной 1 см. Красный цвет символизирует огонь, а синий – воду. Носить такую ленту следует на лацкане. В этот день устраивают тренинги и лекции по пожарной безопасности.
День "Звездных войн"
Чтить чрезвычайно популярную и выдающуюся для современной культуры медиафраншизу стали именно 4 мая из-за созвучности в английском языке даты May fourth с фразой May the Force be with you – джедайским благословением и пожеланием удачи. В этот день устраивают просмотры фильмов франшизы, наряжаются в костюмы его персонажей, а в некоторых Диснейлендах организуют специальные развлекательные мероприятия.
Запреты 4 мая
Чтобы не испортить себе судьбу в этот день, лучше избегать таких действий:
- сплетен, ругательства и злословия;
- работы на пасеке;
- рыбалки;
- сбора лекарственных трав.
Приветствовалась же любая творческая работа или поиск потерявшихся вещей и исчезнувших людей. Также считалось, что помытые 4 мая окна впустят в дом больше солнечного света, который прогонит любые злые силы.
Приметы 4 мая
Погоду на лето в этот день предрекали по цветению деревьев и другим признакам. Особенно следили за черемухой.
- Если черемуха зацветала раньше, это предвещало теплое лето, если медлила – холодное и дождливое.
- Появление пуха с тополей свидетельствовало – пора сажать огурцы.
- Соловей поет громко – будет неурожай.
- Высокие облака в этот день предвещали дождь, а низкие – засуху.
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