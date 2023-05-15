Почему 16 мая следует воздержаться от громких гуляний: какой праздник отмечают
Православная церковь ежегодно 16 мая отмечает день мучеников Тимофея и Мавры. Это раннехристианские святые, почитаемые за страдания за веру.
OBOZREVATEL рассказывает об истории этого праздника. А также о связанных с ним традициях и приметах.
История святых Тимофея и Мавры
Супружеская пара христиан жила в III веке во времена римского императора Диоклетиана. Тимофей был сыном священника Пиколпоса, занимавшегося переписыванием священных книг. Его наследие хранилось у сына. Именно за это на него донесли местным властям, которые преследовали христиан. Тимофея схватили и привели к правителю города по имени Ариан.
Солдаты чиновника начали мучить христианина, но он терпел все пытки. И не просто не отрекся от своей веры, а при своих мучителях даже поблагодарил бога, что испытал его. Это разозлило язычников и они повесили Тимофея головой вниз, вставив в рот деревянную палку и привязав на шею камень. Но он снес и это.
Тогда Ариану доложили, что у мужчины молодая есть жена Мавра. С момента их свадьбы и до ареста Тимофея прошло всего 20 дней. Правитель решил заставить женщину уговорить любимого отречься от веры. Но она в ответ на это заявила, что тоже является христианкой, поэтому ее также подвергли пыткам. Женщину бросили в котел с кипятком, но она осталась невредимой.
В народе этот день называли Маврой Рассадницей. Свежие посевы годилось поливать священной водой. Считалось, что это оградит их от вредителей.
Запреты 16 мая
В этот день существует целый список запретов, нарушение которых может быть грехом. В частности, не стоит устраивать громкие гуляния.
Также считается плохим отказывать в просьбе о помощи. Нужно подавать подаяние и протягивать руку каждому.
Воздержаться нужно и от ссор с близкими и родными людьми. День лучше провести в согласии.
Приметы 16 мая
Некоторые явления в этот день помогали нашим предкам предвещать не только погоду на ближайшее время. По приметам они определяли также, каким будет лето.
- Если в этот день листья на дубе уже распустились, а на ясене еще нет - это к засушливому лету.
- Гуси и утки поднимают крылья и машут ими – такое поведение птицы предвещало бурю.
- Расцветшая черемуха обещала жаркое лето.
- Рассвет без росы – это к дождю.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда в 2023 году в Украине празднуют Троицу.
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.