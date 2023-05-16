Пелагеи Заступницы: что это за праздник, запреты и приметы этого дня

17 мая православные верующие чтят память мученицы Пелагеи. В этот день принято молиться о том, чтобы невиновные получили помощь и защиту от высших сил. Также 17 мая отмечается Международный день Интернета. 32 года назад, в 1991 году, был принят единый стандарт World Wide Web, ставший эпохальным событием в истории развития технологий.

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Именины празднуют Кириллы, Николаи, Леонтии, Валерианы, Мирославы и Марии. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале.

День Пелагеи Заступницы

Пелагея родилась в богатой и образованной семье. Жила она в городе Тарсе в 3 веке. Девушка получила хорошее образование, но замуж не собиралась. Она вела благочестивый образ жизни, исповедовала христианство и говорила, что хочет стать невестой Христа.

В те времена правил жестокий император Диоклетиан, известный гонениями на христиан. Как-то наследник Диоклетиана случайно увидел Пелагею и сразу начал добиваться ее руки. Будущий правитель хотел, чтобы такая невероятная красавица жила во дворце. Девушка оказала большое сопротивление и отказывалась идти на встречу с царским лицом.

Пелагея мечтала, чтобы и ее родители пришли к вере во Христа и получили крещение, но мать не понимала поведение своей дочери. Она насильно привела девушку в царский дворец. Пелагея честно рассказала обо всем наследнику: о своей вере, об обещании посвятить себя служению, о готовности идти ради веры в смерть. Наследник настолько умилился историей, что покончил с собой, ведь понял: судьба девушки будет тяжелой, как только Диоклетиан узнает правду – Пелагею подвергнут пыткам.

Мать Пелагеи разозлилась, что поведение девушки довело до самоубийства уважаемого мужчину. Она сама отвела дочь на суд. Император, восхитившись красотой девушки, предложил ей стать его женой. Правитель готов был на помилование, лишь бы Пелагея отреклась от веры. Девушка проявила смелость и отказала императору, за что тот приказал сжечь Пелагею в огне.

Народные запреты

Пелагею называли покровительницей птиц, поэтому в этот день запрещено убивать пернатых, ходить на охоту и обрезать деревья и кустарники.

Кроме того, наши предки говорили, что в день Пелагеи нельзя ссориться и злословить. Еще не рекомендовали стричь волосы – так, согласно примете, можно навлечь бедность.

Погодные приметы

По погоде в этот день предсказывали, каким будет лето. Смотрели на птиц: если стайками прыгают воробьи – будет солнечно и тепло. Кует кукушка – к жаркой сухой погоде.

Если на калине появились цветы – можно сажать бобовые, тыквы, огурцы и кукурузу. Дождь в день Пелагеи предсказывает щедрый урожай.

Много майских жуков – к длительной засухи.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях празднования Троицы.

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