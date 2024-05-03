Пасха мертвых: когда отмечают необычный праздник в Украине

Украина богата уникальными праздниками и традициями. Некоторые из них настолько необычны и нераспространены, что о них не знают даже самые благочестивые верующие.

Весной украинцы отмечают не только Пасху, Страстную неделю и тому подобное, но и Пасху мертвых. О значениях и традициях этого дня читайте в материале OBOZ.UA.

Пасха мертвых имеет глубокие дохристианские корни и уходит во времена языческой культуры. Название этого праздника происходит от старославянского корня "нав", который в переводе означает "потусторонний мир", "мертвец", "гроб" или "враждебный дух". Именно поэтому его называют Пасхой мертвых.

Когда отмечают Пасху мертвых

Дата празднования Пасхи мертвых зависит от даты Пасхи, а значит, каждый год приходится на разные дни.

Кроме того, в разных регионах Украины есть свои традиции по поводу этого дня. Например, на левобережье Украины, то есть на Киевщине и Подолье, его дата совпадает с четвертым днем Страстной недели, а значит, в 2024 году он пришелся на 2 мая. А на правобережье принято отмечать Пасху мертвых в первый четверг после Пасхи, то есть в этом году это будет 9 мая.

Традиции Пасхи мертвых

Считается, что во время Пасхи мертвых все души умерших спускаются на землю и посещают своих родственников. Поэтому люди, как правило, посещают могилы, приводят их в порядок, украшают цветами, а также приносят туда еду и поминают своих предков.

Кроме того, существует поверье, что в четверг мертвые празднуют свою Пасху, поэтому важно создать для них атмосферу радости и почитания.

Вечером семьи собираются на поминальный ужин, где едят традиционные травы, такие как кутья, пасхи и пасхальные яйца, и молятся за упокой душ умерших.

Запреты Пасхи мертвых

В день Пасхи мертвых категорически запрещено ссориться и говорить об умерших что-нибудь плохое. Также нельзя посещать кладбище ночью и называть души своих умерших предков "мертвецами" или "покойниками".

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