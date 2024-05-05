Пасха-2024: что нельзя делать в самый большой христианский праздник

Пасха – один из самых важных и уважаемых праздников в христианстве. В этот день верующие отмечают Воскрешение Иисуса Христа, символизирующее победу жизни над смертью и добра над злом.

С давних времен с Пасхой связано много традиций и запретов. OBOZ.UA подготовил список действий, которые нельзя совершать в день воскресения Господа.

Великий пост и Страстную неделю прошли, куличи уже испечены, а писанки расписаны, а это значит, что украинцы отмечают Пасху. В этом году этот знаменательный день пришелся на 5 мая.

Пасха – это не просто религиозный праздник, это время для единения с семьей и друзьями, время для радости, добра и душевного очищения. Однако кроме традиций этот день, как и любой религиозный праздник, полон запретов.

Пасхальные запреты

Пасха символизирует очищение души и избавление от грехов. Это радостный праздник, который нужно встречать со светлыми помыслами, поэтому ни в коем случае нельзя ругаться, ссориться, скандалить, злословить и быть в плохом настроении.

Все приготовления к Пасхе должны быть завершены в Страстную неделю, ведь в день воскрешения Христа также запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, работать, шить, вышивать, резать, рубить, работать с землей и менять прическу.

Также нельзя выносить мусор после заката, ходить на кладбище и жениться или венчаться.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как празднуют Пасху в Польше.

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