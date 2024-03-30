Как празднуют Пасху в Польше: пекут ли куличи и что кладут в корзину

Пасха, или Wielkanoc, как ее называют поляки, – это один из важнейших религиозных праздников в Польше. Это время для духовного обновления, радости и единения с семьей.

Хотя многие польские традиции схожи с украинскими, польский праздник имеет свои особенности. О том, как католики в Польше готовятся к Пасхе и какие блюда готовят, рассказали Сulture.pl.

Православные и греко-католики в 2024 году начинают праздновать Пасху 5 мая, однако поляки отмечают Воскресение Христово по западному римско-католическому календарю. То есть, в Польше празднования начнутся в воскресенье 31 марта.

Вербное воскресенье

За неделю до Пасхи поляки празднуют Вербное воскресенье или niedziela palmowa. Согласно католицизму, этот день знаменует вход Иисуса в Иерусалим. Тогда жители города приветствовали его, помахивая пальмовыми ветвями.

Однако, поскольку символически принести пальмы в церковь поляки не могут, они часто приносят ивы или "пальмы", которые сделаны собственноручно из веточек, сухих цветов и лент.

Во многих городах ежегодно даже проводятся конкурсы на самую длинную и красивую искусственную пальму.

Страстная неделя перед Пасхой

В Польше этот период – это время весенней уборки. Многие используют эту возможность не только для того, чтобы навести порядок в доме, но и для того, чтобы сделать небольшой косметический ремонт. В то же время, некоторые поляки строго держат пост.

В пятницу и субботу польские семьи посещают символические Гробы Господни, установленные в костёлах.

Корзины

В субботу перед Пасхой поляки, равно как и украинцы красят яйца, а также начинают собирать пасхальные корзины. В них стелят белую кружевную или льняную салфетку, заполняют пасхальными блюдами и украшают веточками самшита.

Кроме раскрашенных яиц в польских корзинах можно увидеть колбасу, ветчину, соль и перец, хлеб, пасхальную "бабку" и пасхальный ягненок из сахара. Затем готовую композицию идут святить в церковь.

Пасха "бабка"

Вместо куличей поляки выпекают высокий круглый сладкий дрожжевой пирог с дыркой посередине. Затем для праздничного вида его поливают глазурью и украшают сухофруктами, грецкими орехами, миндалем и жареными семенами.

Пасхальное воскресенье

В этот день поляки с самого утра идут в костел на Воскресную мессу. После нее верующие принимают участие в процессии вокруг храма.

Потом поляки собираются всей семьей, чтобы вместе позавтракать освященными пасхальными блюдами.

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