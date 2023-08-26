Когда по новому календарю празднуют Усекновение: новые правила

В сентябре православная церковь Украины перейдет на новый календарь. Архиерейский собор принял решение о переходе на датировку по новоюлианскому календарю еще в мае. Это означает, что все церковные праздники православные верующие теперь будут отмечать 13 дней раньше.

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Однако получилась накладка, связанная с датой Усекновение главы Иоанна Крестителя. Когда верующие будут чествовать святого в 2023 году, разбирался OBOZREVATEL.

Сентябрьские церковные праздники

По старому календарю на первый осенний месяц выпадали три больших праздника:

Усекновение главы Иоанна Крестителя (Головосеки) – 11 сентября;

Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая) – 21 сентября;

Воздвижение Креста Господня – 27 сентября.

Отныне даты праздников будут следующими:

Усекновение главы Иоанна Крестителя – 29 августа;

Вторая Пречистая – 8 сентября;

Воздвижение – 14 сентября;

Праздник Веры, Надежды, Любви и их матери Софии – 17 сентября (по старому календарю – 30 сентября).

Усекновение председателя Иоанна Крестителя

Переход на новоюлианский календарь фактически означает, что в сентябре 2023 года день Усекновения главы Иоанна Крестителя фактически "выпадает" из перечня праздников, ведь дата сместится на 29 августа.

ПЦУ предлагает заранее отмечать Головосеки по новому календарю, чтобы не пропускать важной даты. Некоторые священники также рекомендуют чествовать Иоанна Крестителя в ближайшее воскресенье перед или после 11 сентября.

Ранее OBOZREVATEL публиковал обновленный календарь всех великих религиозных праздников в Украине.

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