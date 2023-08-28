Один из главных церковных праздников: что нельзя делать в день Успения Пресвятой Богородицы

28 августа православные верующие чтят Успение Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати важнейших церковных праздников.

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В этот день заканчивается летний Успенский пост, продолжавшийся с 14 августа. Что нельзя делать в день Успения Пресвятой Богородицы читайте в материале OBOZREVATEL.

Успения Пресвятой Богородицы

28 августа верующие вспоминают об Успении Девы Марии. Апостолы, проповедовавшие в разных странах, в этот день собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с Божией Матерью и совершить ее погребение. В некоторых регионах Успения чествовали 6 января, а в августе был праздник Вознесения тела Девы Марии на небеса. Византийский император Мафриков ввел единую дату празднования.

По библейским преданиям, ангел явился Деве Марии и возвестил ее о близкой кончине – произошло это за три дня до Успения святой. Само слово "Успение" в переводе означает "тихая смерть".

Что нельзя делать в день Успения Богородицы

Как и во все великие церковные праздники, в день Успения нельзя ссориться, совершать зло и отказывать нуждающимся в помощи.

Также нельзя заниматься огородными работами и тяжелым физическим трудом.

В этот день завершается Успенский пост, поэтому верующие начинают употреблять мясо, яйца и молочные продукты.

Народные приметы

По погоде 28 августа определяли, ранней ли будет зима.

Увидеть на небе радугу – к затяжной, но теплой зиме, сильных морозов ждать не стоит.

Начала летать паутина – зима будет ясной и морозной.

Вечером стелется туман – к дождливой осени.

На Успение Богородицы теплая и солнечная погода – к холодному дождливому октябрю.

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