Успение Пресвятой Богородицы: суть и история праздника, сильная молитва

В этот понедельник, 28 августа, православные Украины в последний раз празднуют в указанную дату один из самых больших церковных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Уже с 1 сентября церковь перейдет на нооюлианский календарь и все даты сместятся на 13 дней назад. Таким образом, уже через год Успение перейдет на 15 августа.

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Тем временем OBOZREVATEL рассказывает об истории праздника. А также о его традициях и запретах. И публикует сильную молитву к Богородице о заступничестве.

История и значение праздника

В день Успения церковь чествует завершение земной жизни матери Иисуса Христа Девы Марии. Само слово "успение" означает тихую смерть. Считается, что после распятия, воскресения и вознесения на небо своего сына Мария путешествовала с его учениками, посещала разные места, связанные с жизнью Иисуса, молилась и занималась рукоделием. Прожила так она около 15 лет – точных данных об этом Евангелие не содержит.

Незадолго до смерти Мария получила известие от Архангела Гавриила, что ее земные дни подходят к концу. Тогда к Богородице начали прибывать апостолы, удивленные тем, что бог решил снова собрать их всех вместе. Все они собрались у постели Богородицы, когда она скончалась. Как и ее сын, через три дня после этого она воскресла и вознеслась на небо.

Чествование праздника, как одного из основных для христиан, началось после Собора в Эфесе 431 года. Сначала это было поминальное торжество, когда верующие скорбели о смерти Богородицы и чествовали ее дар церкви. Тогда не было единодушия ни в дате, ни в названии, ни в значении празднования.

Название Успение праздник получил уже в VI веке, когда византийский император Маврикий установил его дату на 15 августа. К VIII веку оно было не очень распространенным, но впоследствии стало одним из наиболее почитаемых и всеобщим для всех христианских церквей.

Что нужно делать в день Успения

В этот день завершается короткий Успенский пост, начавшийся 14 августа. То есть с этого дня снова можно употреблять скоромную пищу и веселиться.

В честь праздника верующие выпекают хлеб из освященного зерна нового урожая. Получившимся хлебом нужно угостить всех членов семьи и гостей, которые зайдут в этот день. Поэтому каравай кладут на стол, чтобы каждый мог свободно отломить себе кусочек.

День Успения следует провести в молитвах к Деве Марии. Она считается заступницей человечества, поэтому ее просят о здоровье для всех членов семьи, помощи в разных делах, защите от бед и личном счастье.

Чего нельзя делать на праздник

Поскольку Успение Пресвятой Богородицы считается одним из 12 величайших церковных праздников, в этот день под запретом находится любой физический труд. Даже не самые тяжелые работы, такие как приготовление пищи, нужно сделать заранее.

Также в день праздника церковь традиционно не заключает браков. Этот день посвящают чествованию Богородицы, а не земным радостям.

Верующих также призывают избегать ссор и злословия. А по народным приметам в этот день нельзя ходить босиком или носить старую или грязную обувь.

Молитва на Успение Пресвятой Богородицы

О, Діво Маріє, Мати наша, Отець Небесний зробив Тебе Храмом та інструментом Святого Духа, щоб, прийнявши від Тебе плоть, Предвічне Слово увійшло в світ і оселилося з нами.

Ти, о Мати, завжди була для нас тією провідною зіркою, яка веде до дому Отця. Як колись в Кані Галилейській Ти говорила до наших праотців, так і нині Ти звертаєшся до нас зі словами: "Зробіть все, що Він вам скаже".

Божий Притулок грішників, будь Господньою поміччю нам, недосконалим і немічним, Своїм Небесним Покровом бережи нас від зла, яке нам постійно загрожує. Скорботним втіха, як Мати, поможи нам, коли в нас вичерпується надія і сили для доброго християнського життя. Разом з нами випроси у Сина Свого хворим зцілення та благодать здоров'я душі і тіла для всіх слабких і страждаючих.

Господньою ласкою і премудрістю дітей навчи любові до Бога і людей, до Святої Церкви і до нашої дорогої Батьківщини. Випроси їм у Христа Спасителя любов батьків і вихователів. Зміцни наші родини, щоб вони були сильні Богом.

Просимо, щоб молоді Господь дав належні сили і благословення бути вірною Богу, а також мудрість в пізнанні краси і гідності людської особистості, значення сімейного життя, велич материнства і відповідальність батьківства.

Нехай за Твоїи святим заступництвом Отець Небесний пробудить й, передусім, серед нашої молоді численні покликання до священичого і душпастирського, чернечого та місіонерського, а також євангелізаційного і катехитичного, соціально-благодійного й іншого служіння та поблагословить її усіма необхідними для цього благодатями і дарами Святого Духа.

А духівництву різних традицій та обрядів хай Він дарує мужність проголошувати Євангеліє Царства Божого і радість вірного служіння Твоєму Синові в Святій Його Церкві Христовій, котру нехай обдарує відновленням її єдності і цілісності, що була за першоапостольських часів.

У Вітчизні нашій просимо Тебе, аби Господь подав жити всім нам у ній в дусі єднання, правдивого миру й братньої любові і взаємодопомоги, дарував серце щире й відкрите назустріч потребам наших сусідів і співгромадян.

Сьогодні ми ввіряємо себе Твому Небесному заступництву, тому що спокон віку ніхто не чув, щоб хтось із тих, хто прибігає до Тебе, прохає у Тебе Божої допомоги, був Тобою, а відтак - Господом, покинутий.

Віддаємо під Твій Божий Покров, о Маріє, нашу єпархію і всі громади на її території, щоб вони користувались належною свободою віросповідання. Нехай храми наповнюються правдивим служінням і прославленням Бога, а віруючі - з натхненням і радістю приступають до Слова Божого і Святих Таїнств.

Молитвами нашими до Господа в скорботах не погорди, о, Володарко наша, Заступнице наша, Пресвята Богородице. Амінь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал подробно, как изменится в Украине церковный календарь с 1 сентября 2023 года.

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