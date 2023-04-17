Обливальный понедельник: что это за праздник и как его отмечают в Украине

Понедельник после Пасхи, хотя и не религиозный праздник, все же имеет свои традиции. В народе его называют Обливальным понедельником. В этом году он выпадает на 17 апреля.

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OBOZREVATEL рассказывает, откуда взялось это название. И как принято отмечать этот праздник.

Корни Обливального понедельника происходят еще с языческих времен. Тогда считалось, что вода в праздник пробуждения природы после зимы обладает целебными и магическими свойствами. Она способна смыть с человека всю нечистую силу и прогнать болезни. Поэтому люди обливали друг друга, желая здоровья и благополучия.

С приходом христианства обряд приобрел несколько иное значение. Он стал частью ритуала ухаживания. Неженатые парни обливали незамужних девушек, а те дарили им пасхальные яйца. Считалось, что девушка, которую обольют, должна вскоре выйти замуж за парня, в которого она влюблена.

В современной интерпретации Обливальный понедельник приобрел черты развлечения. Молодежь, в основном подростки, развлекают себя тем, что обливают друг друга весь день. Правда, при этом под струю воды могут попасть люди, которые этого совсем не желают. Поэтому в некоторых городах начали выделять для водных боев специальные зоны, где все желающие могут обливать друг друга, как угодно.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, когда на пасхальные праздники можно посещать кладбище.

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