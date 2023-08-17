Не только яблоки: что святят украинцы в церкви на Яблочного Спаса

Августовские церковные праздники продолжаются, и уже 19 числа православные Украины будут отмечать второго Спаса – Яблочного. По церковной традиции в этот день празднуют Преображение Господне. На праздник верующие святят в церквях яблоки.

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OBOZREVATEL рассказывает об истории Яблочного Спаса. А также о том, что еще кроме яблок стоит положить в корзину перед службой в церкви.

Что празднуют в день Яблочного Спаса

Преображение Господне относится к величайшим – двунадесятым – праздникам православной церкви. Оно посвящено событию, которое произошло незадолго до путешествия Иисуса Христа в Иерусалим. Он призвал вместе помолиться своих учеников Петра, Иакова и Иоанна. Они поднялись на гору, где апостолам Христос явил свою божественную сущность – одежда его превратилась в белоснежную, лицо засияло, как солнце, а возле него возникли ветхозаветные пророки Моисей и Илия. Пророки говорили с Иисусом о миссии, которую ему предстоит выполнить вскоре.

Также с неба прозвучал голос бога, который назвал Иисуса своим сыном и повелел апостолам повиноваться ему. Христос приказал ученикам никому не рассказывать об увиденном. Впоследствии все трое апостолов стали свидетелями гибели своего учителя и его воскресения.

Какое значение имеет праздник

В славянской традиции Яблочный Спас стал праздником благодарения бога за плоды, которые он дает людям. Фактически, это церковный праздник чествования урожая, благодарности за то, что человеческие усилия окупились. В честь этого православные приносят в церковь для освящения яблока, как символ урожая. Но положить в корзину можно не только их.

Что освящают в день Яблочного Спаса

Кроме плодов в церковь разрешается приносить некоторые цветы. Дары природы приносят, чтобы поблагодарить бога за его милость. Итак, в корзину в этот день кладут:

яблоки;

груши;

сливы;

персики;

виноград;

помидоры;

морковь;

лук;

мед;

пучок колосьев ржи и пшеницы;

васильки;

бархатцы.

А вот алкоголь или мясные продукты в этот день под запретом даже во время освящения. В настоящее время продолжается Успенский пост, который нужно соблюдать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие церковные праздники отмечает Украина в августе.

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