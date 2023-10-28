Не просто костюмированная вечеринка и охота на сладости: настоящая тысячелетняя история Хэллоуина

Одной из главных примет Хеллоуина во всем мире являются толпы одетых в разные костюмы детей, которые после наступления темноты бродят от дома к дому и выпрашивают сладости. В англоязычных странах они используют при этом фразу trick or treat, которую можно перевести, как "угощай или пожалеешь". Но, как утверждают ученые, эта традиция имеет очень глубокие корни.

Как пишет журнал National Geographic, она может происходить со времен древних кельтских праздников или даже быть давно утраченным рождественским обычаем. Хотя у фразы история действительно несколько короче. Ее отслеживают с 1920-х годов.

Как появился Хеллоуин

Истоки праздника в его современном виде этнографы и историки усматривают в кельтском Самайне - новогоднем праздновании, которое проходило 1 ноября. Считалось, что накануне в мир живых приходили демоны, феи, души умерших и всякая нечисть, и от нее нужно было защищаться. Для этого кельты разжигали большие костры и дарили друг другу еду – последнее должно было задобрить души умерших в уходящем году. Еще один обычай, возникший в этой культуре – это праздничное переодевание. Так люди маскировали себя, чтобы нечисть не могла их узнать.

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В 7 веке этот праздник смешался с католическим Днем всех святых. Это было достаточно типично для разных языческих культур – синтезировать старые традиции с христианским. Так, например, Рождество повсюду в мире стало приблизительно совпадать с зимним солнцестоянием, а Пасха переплелась с духом весеннего равноденствия, заменив празднование возрождения природы после зимы чествованием воскресения Христа.

В США Хэллоуин попал в самом начале 19 века вместе с большой волной ирландских иммигрантов. Их народные обычаи и верования соединились с местными традициями, основанными на сельскохозяйственном цикле. И Хеллоуин наложился на праздник осеннего урожая, а дети разных народов начали охотно наряжаться и веселиться вместе с ирландскими соседями-сверстниками.

Как угощение стало традицией праздника

На самом деле праздничные угощения еще в 16 веке в Англии имели вид подаяния, которое раздавали в честь Дня всех святых беднякам. Тогда же приобрела популярность традиция дарить детям пирожные с нарисованными вверху крестами в обмен на молитву за душу дарителя. Эти угощения получили название "пирожных души", говорится в пятом издании "Праздничных символов и обычаев".

А вот Лиз Мортон, автор книги "Угощай или пожалеешь: История Хеллоуина" связывает появление праздничного обычая с утраченной рождественской традицией. В 18 и 19 веках на востоке США и Канады был популярен обычай под названием "билсниклинг". Костюмированные группы ходили от дома к дому и устраивали маленькие представления в обмен на еду и напитки. Некоторые участники специально пугали детей хозяев, а потом спрашивали их, хорошо ли они вели себя весь год, чтобы заработать свое угощение. В других описаниях традиции указывается, что угощавшие должны были угадать, кто именно скрывается под масками. Вкусности доставались тем, кого они не могли узнать.

В 19 веке представления приобрели откровенно устрашающий характер. Юные участники начинали стучать в окна или завязывать двери, чтобы хозяева думали, что над ними насмехается настоящая нечисть. Иногда доходило до откровенного хулиганства – шутники разбирали сельскохозяйственные машины, забрасывали разные предметы на крышу. И в начале 20 века некоторые домовладельцы начали сопротивляться такому произволу, а местные власти призывали держать детей дома в этот день, чтобы они не вредили соседям.

Вероятно, именно эти розыгрыши и стали причиной появления фразы "угощай или пожалеешь". Этимолог Барри Попик указывает, что первое письменное упоминание о нем содержится в газетной статье – издание вышло в канадской Альберте в 1927 году. В нем сообщалось о шутниках, которые ходили с такими угрозами от дома к дому.

Хеллоуинский бум

Празднование с массовыми походами детей за конфетами получило широкое распространение в США после Второй мировой войны. Когда связанные с ней ограничения были сняты, сладости снова стали доступны во всех магазинах и люди стали с радостью угощать таких визитеров. Также распространению традиции способствовало быстрое развитие пригородов с домами на одну семью – так было удобно ходить к соседям.

А уже в 1950-х гг праздник приобрел коммерческий характер. Костюмы начали продавать в готовом виде в магазинах, а хозяева домов перестали печь домашние сладости и стали массово покупать фабричные конфеты в индивидуальной упаковке для праздничных угощений. Тогда же появился и противоположный обычай. Люди, не желавшие видеть на своем пороге веселых визитеров, просто выключали дома освещение. И дети, думая, что никого нет дома, просто обходили такое жилище.

О чрезвычайной популярности праздника говорит тот факт, что к 2009 году в США Хеллоуин стал днем, когда продается больше всего шоколада. В целом он является вторым коммерческим праздником в году после Рождества. Суммарные расходы американцев ко Дню всех святых в 2021 году приблизились к 3 миллиардам долларов.

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