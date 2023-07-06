Не Ивана Купала? Какой церковный праздник действительно отмечает церковь 7 июля

Синтез язычества и христианства отчетливо прослеживается на примере сезонных обрядовых праздников – Троицы, Спаса, Ивана Купала. 7 июля украинцы традиционно отмечают народный праздник Купайла, однако в ПЦУ настаивают на том, что в этот день следует чествовать Иоанна Предтечу, крестителя Иисуса Христа, ведь Купайло – языческий бог летнего солнца.

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Православная церковь отмечает, что купальские гуляния – это эхо язычества, поэтому от участия в таких массовых мероприятиях следует воздержаться. О противоречиях между церковным и "народным" праздником 7 июля – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что издавна праздновавали 7 июля

Культ языческого пантеона богов постепенно заменили церковные праздники, направленные на чествование христианских святых. Издавна у украинцев существовали традиционные верования в природные божества: домовых, леших, русалок, водяных и т.д.

Обряды на Ивана Купала носят чисто развлекательно-игровой характер, хотя раньше купальский костер связывали именно с защитой от злых сил.

Купало или Купайло – это старославянский бог летнего солнца, брака и любви. Издавна именно 7 июля отмечали "праздник летней ночи", день солнцестояния. С принятием христианства традиция празднования самой короткой летней ночи не исчезла, однако теперь ее не связывают с культом языческих богов. День Ивана Купала превратился в обычные молодежные гуляния на природе.

Что говорит ПЦУ



Недавно в Facebook ПЦУ предложила воздержаться от традиционных купальских гуляний, отмечая, что у христиан нет и не было такого праздника, а все традиции, популярные в народе в ночь с 6 на 7 июля, – это эхо языческих ритуалов.

Церковники напомнили, что 7 июля по юлианскому календарю православные верующие чтят рождение Иоанна Крестителя.

Обрядовые действа: пускание венков на воду, прыжки через костры и тому подобное не имеют никакой связи с Иоанном Крестителем.

"Почему и как Купало "стал" еще и Иоанном? Скорее всего, из-за влияния христианства, когда на ту же дату приходилось чествование великого пророка Иоанна Предтечи, который крестил Господа Иисуса Христа в водах Иордана", – отметили в ВЦУ.

В ПЦУ предлагают провести 7 июля за молитвами и добрыми делами и напоминают, что сейчас длится пост, а это не лучшее время для гуляний.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники Украина будет отмечать в июле 2023 года.

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