Навская Пасха или Пасха мертвых: что это за праздник и чего категорически нельзя делать

Пасхальные праздники в Украине продолжаются, и следующей в народе отмечают Навскую Пасху. Ее еще называют Пасхой мертвых.

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OBOZREVATEL рассказывает, что это за праздник и какой он имеет традиции. А также о запретах и правилах дня.

Что такое Навская Пасха

Корнями праздник уходит в дохристианские времена и чтит память всех умерших. Его название образовано от староукраинского слова "нав" – "гроб". Считается, что мертвые, которых не помянут в этот особый день, могут разозлиться и начать мстить. Поэтому на праздник принято молиться за всех предков, перешедших в мир иной.

Когда отмечают Пасху мертвых

Единой даты праздника нет – она зависит от региона. Некоторые украинцы отмечают ее в Чистый четверг на Страстной неделе, некоторые – в четверг после Пасхи. Таким образом, можно считать, что Навская Пасха отмечается в 2023 году 20 апреля.

Традиции поминального праздника

Согласно народным поверьям, от пасхального дня и до Радоницы душам умерших разрешено вернуться на землю. И Навская Пасха является кульминацией этого периода. Души ходят рядом со своими домами, как на Рождество или Зеленые праздники. Особенно опасны они в сумерках, в таком случае отогнать духа не поможет ни молитва, ни крест.

Чтобы показать дорогу душам предков домой, в этот день в жилище должна была стоять зажженная свеча. Также на Навскую Пасху готовили специальное поминальное блюдо – колыво. Иногда пекли специальный хлеб, он назывался "мисочки", к одному большому хлебу изготовливали три размером поменьше.

На кладбище к празднику нужно было навести порядок, убрать могилы, посадить цветы. Умершим также оставляли угощение. Ритуальной пищей угощали пожилых людей. Их просили молиться за умерших.

Чего нельзя делать на Пасху мертвых

Прежде всего нельзя говорить об умерших словах типа "покойный" или "мертвец". Ведь именно в этот день они возвращаются в мир живых и могут обидеться на это.

Также не стоит говорить о тех, кто уже не с нами, плохо. Это их праздник, их нужно вспоминать только добрым словом.

Ходить на кладбище в темное время суток запрещено.

Ссориться и употреблять ругательства в этот день крайне нежелательно.

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