Какой церковный праздник отмечают 20 апреля: запреты и приметы
Каждый год 20 апреля православные отмечают день памяти преподобного Георгия. В этот день свои именины празднуют Акулина, Даниил, Георгий, Серапион, Юрий, Егор, Петр, Прокоп, Леон.
OBOZREVATEL рассказывает историю возникновения памятной даты. А также делится приметами и запретами дня.
Кто такой преподобный Георгий
Митрополит Митиленский Георгий жил в I веке. Он с детства тянулся к религии и вере, поэтому избрал для себя жизнь монаха. Его жизнь сравнивали с жизнью ангела, окружающие уважали Георгия за милосердие. Также считается, что он обладал даром чудотворения и исцелял болезни, в том числе тяжелые и неизлечимые.
На время жизни Георгия выпадали гонения на христиан. Он подвергался преследованиям в период царствования Льва Исаврянина, когда впал в немилость к иконоборцам. А в 815 году, будучи уже человеком пожилым, был сослан из греческого города Митилены, где был архиереем, в Херсонес, где и умер. Говорят, что в момент его смерти над Митиленой засияла яркая звезда.
Запреты 20 апреля
- Считается, что чрезмерная радость в этот день неуместна.
- Нельзя также пить спиртные напитки и устраивать веселые гуляния.
- Запрещается употреблять брань и ругаться.
Приметы 20 апреля
Для сверяющих погоду с народными приметами существует несколько вариантов прогнозов на 20 апреля. В частности, по этому дню предсказывали, каким будет лето и урожай.
- Ливень в этот день указывал, что уродят малина и калина.
- Густо усыпанное звездами небо – к большому урожаю грибов.
- Солнце и холод, вплоть до заморозков – будет много гречки.
- Красный закат – к ухудшению погоды.
Традиции 20 апреля
В этот день принято наводить чистоту и порядок в доме.
Также к этой дате обычно становится достаточно тепло, чтобы начинать работы в поле и саду.
С дохристианских времен пришел обычай нести 20 апреля к водоемам полотно или одежду. Считается, что в этот день просыпаются русалки и женщины должны сделать им такое подношение, чтобы они не замерзли.
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