Начинается Петров пост-2023: что строго запрещено делать и есть

С понедельника, 12 июня, в 2023 году у православных Украины начинается Петров пост. Он предшествует Дню Святых и Всехвальных славных первоверховных апостолов Петра и Павла (12 июля) и является менее суровым, но не менее важным, чем предпасхальный Великий пост.

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OBOZREVATEL рассказывает об особенностях этого поста. Как правильно питаться в Петровку и чего нельзя делать в эти дни.

Что можно и нельзя есть в Петровский пост

Петровка начинается во второй понедельник после Троицы (ежегодно в другую дату) и чтит в частности память апостола Петра, который происходил из семьи рыбаков и сам рыбачил до знакомства с Иисусом. Именно поэтому в этот пост можно есть рыбу и некоторые морепродукты. Их можно употреблять во все дни, кроме среды и пятницы.

Также в Петров пост разрешены грибы и растительное масло. Их также употребляют в любой день, кроме суровых по ограничениям среды и пятницы.

Под запретом, как и в любой пост, находятся мясо, молоко и молочные продукты, яйца, другие продукты животного происхождения и алкоголь.

В среду и пятницу рекомендуется соблюдать сухоедение. А в понедельник избегать растительного масла.

Что нельзя делать в Петровку

Во время любого поста православных призывают думать о душе – много молиться, ходить в церковь, меньше заботиться о мирском и грешном, исповедоваться. А вот чего делать в эти дни нельзя:

играть свадьбу, в частности венчаться;

заниматься рукоделием;

работать после того, как зайдет солнце;

стричь волосы;

ссориться друг с другом и употреблять бранные слова;

одалживать деньги.

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