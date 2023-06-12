Начинается Петров пост-2023: что строго запрещено делать и есть
С понедельника, 12 июня, в 2023 году у православных Украины начинается Петров пост. Он предшествует Дню Святых и Всехвальных славных первоверховных апостолов Петра и Павла (12 июля) и является менее суровым, но не менее важным, чем предпасхальный Великий пост.
OBOZREVATEL рассказывает об особенностях этого поста. Как правильно питаться в Петровку и чего нельзя делать в эти дни.
Что можно и нельзя есть в Петровский пост
Петровка начинается во второй понедельник после Троицы (ежегодно в другую дату) и чтит в частности память апостола Петра, который происходил из семьи рыбаков и сам рыбачил до знакомства с Иисусом. Именно поэтому в этот пост можно есть рыбу и некоторые морепродукты. Их можно употреблять во все дни, кроме среды и пятницы.
Также в Петров пост разрешены грибы и растительное масло. Их также употребляют в любой день, кроме суровых по ограничениям среды и пятницы.
Под запретом, как и в любой пост, находятся мясо, молоко и молочные продукты, яйца, другие продукты животного происхождения и алкоголь.
В среду и пятницу рекомендуется соблюдать сухоедение. А в понедельник избегать растительного масла.
Что нельзя делать в Петровку
Во время любого поста православных призывают думать о душе – много молиться, ходить в церковь, меньше заботиться о мирском и грешном, исповедоваться. А вот чего делать в эти дни нельзя:
- играть свадьбу, в частности венчаться;
- заниматься рукоделием;
- работать после того, как зайдет солнце;
- стричь волосы;
- ссориться друг с другом и употреблять бранные слова;
- одалживать деньги.
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