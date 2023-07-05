Можно ли купаться на Ивана Купала: главное суеверие праздника
7 июля православные верующие отмечают праздник Рождество Иоанна Крестителя (Иоанна Предтечи), который в народе известен как Ивана Купала. Праздник имеет древнее языческое происхождение, поэтому большинство традиций связано с суевериями и мистикой.
В народе говорили, что 7 июля ни в коем случае нельзя купаться в открытых водоемах. Откуда пошло это поверье, разбирался OBOZREVATEL.
Ивана Купала – традиционный старославянский праздник, который издавна называли праздником летней ночи. Говорили, что в темное время суток вся нечисть выходит к живым – именно этим и объясняется традиция жечь костер как символ защиты от злых сил.
По легендам, вода в этот день обладает особыми свойствами: может смыть все плохое и даже исцелить болезни. В чем же тогда смысл поверья о запрете купания?
На самом деле праздник разделяют на два этапа: ночь с 6 на 7 июля и собственно 7 июля.
Запрет купаться действует именно в ночное время, ведь считалось, что злые силы любят выходить "на охоту" на ночь глядя. Русалки и водяные могут "затащить" человека под воду и утопить.
А уже после восхода солнца 7 июля в народе говорили, что купаться в реках можно и нужно.
Хорошей приметой считалось выйти в поле на рассвете и умыться утренней росой, чтобы весь год иметь здоровье и красоту.
Кстати, по погоде на Ивана Купала прочили, будет ли осенью щедрый урожай и не испортит ли урожай летняя засуха.
Если 7 июля целый день идут дожди, то лето будет сухим и жарким.
Ночью небо усыпано звездами, а утром на траве много росы – будет щедрый урожай овощей и зерновых.
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