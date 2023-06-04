Молитвы на Троицу: как правильно просить о достатке, здоровье и замужестве

В воскресенье, 4 июня, православные в Украине отмечают День Святой Троицы. Этот великий праздник, завершающий пасхальный цикл, сопровождается торжественными богослужениями и считается днем, когда молитвы обладают особой силой.

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Традиционно в этот день высшие силы просят о покровительстве и помощи во всех важных сферах – здоровье, достатке, личной жизни и т.д. Но важно также при этом искренне раскаяться в своих грехах. OBOZREVATEL собрал несколько молитв, которые будут уместны на Троицу.

"Царь Небесный"

Эта молитва на Троицу впервые читается после Пасхи. Верующие так обращаются к Святому Духу. Как правило, молитву произносят перед началом великого или важного дела. Также ее используют в начале молебного пения и в составе богослужений в храмах.

Молитва с поклонением Троице

Слава Отцю, який Своєю силою створив мене на Свій образ і подобу!

Слава Синові, який з любові звільнив мене від усякого розбиття і відкрив мені двері до Неба!

Слава Святому Духові, який зі свого милосердя освятив мене і постійно здійснює це освячення через благодаті, які я отримую щодня від його безкінечної доброти.

Слава Трьом Божественним особам Трійці, нині, повсякчас і на віки вічні!

Я поклоняюсь Тобі, Благословенна Трійце, в любові й глибокому поклонінні, і віддаю Тобі подяку за те, що об’явив нам таку славу і невимовну таємницю.

Покірно благаю Тебе дарувати витривалість у вірі аж до смерті, де б я міг(могла) бачити небесну славу, в яку твердо вірю на землі: Бога одного у трьох різних Особах — Отця, Сина і Святого Духа. Амінь

Молитва к Святой Троице

В этой молитве упоминается каждый из Ликов Пресвятой Троицы. Бога Отца просят о очищении от грехов, Бога Сына умоляют простить какие-либо неправильные, беззаконные поступки, к Святому Духу обращаются за исцелением.

Молитва с благодарением Святой Троицы

Пресвята Трійце, Єдиносущна Державо,та всього доброго — причино! Як ми віддячимо Тобі за все те, що Ти дала нам, грішним і недостойним, раніше, ніж ми на світ прийшли, за все те, що подаєш кожному з нас впродовж всіх днів життя нашого, і що приготувала всім нам у майбутньому житті? Та ж за такі благодіяння й щедроти належить дякувати Тобі не тільки словами, але і ділами, дотримуючись та виконуючи Заповіти Твої. Ми ж, пристрастей наших і злих звичаїв слухаючи, від юності в безчис-ленні гріхи й беззаконня впали. Ставши нечистими й оскверненними, ми не тільки перед Трисвітле Лице Твоє спокійно ставати, але навіть Імені Твого Пресвятого не гідні були б вимовляти. Але Ти Сама захотіла на радість нашу сповістити, що чистих і праведних любиш, і грішників, які каються, милуєш і милостиво приймаєш. Зглянься, Пребожественна Трійце, з висот Святої Слави Твоєї на нас багатогрішних і добре бажання наше, замість добрих діл,прийми і подай нам Духа Правдивого Покаяння.

Пресвята Трійце, зроби так, щоб зненавидівши всякий гріх, у чистоті й правді до завершення днів наших ми прожили, виконуючи Пресвяту Волю Твою, і славили чистими думками і добрими ділами Найсолодше й Величне Ім’я Твоє.Амінь

"Трехсвятая песня"

Это одна из древних молитв, которую следует произносить трижды, почитая славу Триединого бога.

Молитва о замужестве

Отдельно незамужние девушки просили на праздник о божественном покровительстве в поиске любимого мужчины.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чего категорически нельзя делать на Троицу.

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