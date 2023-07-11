Молитвы к Петру и Павлу: как попросить о мире и здоровье

12 июля православные верующие чтят память апостолов Петра и Павла. В преддверии этого дня заканчивается летний Петров пост. Христиане западного обряда отмечают день Петра и Павла 29 июня, и с переходом ПЦУ на новый календарь дата праздника у православных и католиков будет совпадать.

Видео дня

Обычно в день Петра и Павла верующие идут в церковь, ставят свечи и просят у высших сил покровительства и помощи. OBOZREVATEL публикует молитвы к святым, с помощью которых можно попросить о мире и здоровье.

День Петра и Павла

Апостол Петр до принятия христианства назывался Симоном. Он был сыном рыбака Ионы из Вифсаиды Галилейской и братом Андрея Первозванного, который и привел Петра к Иисусу. Петр сразу стал учеником Иисуса и первым стал звать его Мессией.

Апостола Павла с рождения звали Савлом. Он мало того, что не был христианином, так еще проводил гонения на первых верующих. Савл вырос в Малой Азии, где жили иудеи, которым предоставили права римских граждан. В юности получил хорошее образование и должен был стать раввином.

Савл был в числе войск, преследовавших христиан. Однажды на пути к Дамаску Господь призвал его к служению. Так вчерашний гонитель стал апостолом, и эта история еще раз подтверждает, что суть учения Иисуса – в милосердии и покаянии. Апостол Павел написал 14 посланий, входящих в Новый Завет.

Народные традиции

Готовясь к празднику, верующие убирали в домах и благоустраивали двор, белили стены и украшали дом вышитыми полотенцами. В этот день было принято ходить в церковь. Девушки делали венки, в которые обязательно вплетали красные маки. Вечером молодежь выходила на гуляния. С праздником Петра и Павла начинался летний сезон свадеб. В народе говорили, что пары, вступившие в брак в этом месяце, будут счастливы всю жизнь.

Молитвы

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