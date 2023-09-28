Молитва на Покров: как попросить Божью Матерь о самом заветном

С переходом на новоюлианский календарь православные верующие будут отмечать все церковные праздники 13 дней раньше. Поэтому Покров Пресвятой Богородицы теперь приходится на 1 октября (ранее праздновали 14 октября).

На Покров обычно обращаются с молитвами о защите и покровительстве высших сил. Этот праздник издавна особенно ждали девушки, чтобы попросить у Богородицы благословенную судьбу и счастливое замужество. OBOZREVATEL публикует сильные молитвы к Деве Марии.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Становлению праздника предшествовали события, происходившие в Константинополе 1 октября 910 года. Во Влахернском храме сохранялась важная реликвия – риза Девы Марии. Шла война. Константинополь, окруженный сарацинами, почти не имел сил и возможностей для обороны.

Видео дня

В храме священники проводили всенощное бдение, и набожному Андрею явилось видение. Дева Мария вместе со святыми и ангелами предстали над верующими, которые стояли на коленях и молились. Богородица накрыла людей своим покровом и начала также молиться о наступлении мира. После этого произошло настоящее военное чудо – византийцам удалось снять осаду города и разбить врагов.

В Украине Покров начали чтить еще во времена Киевской Руси. Богородица считалась защитницей казачества.

Молитвы о защите

Пресвятая Богородица защищает нуждающихся, больных и слабых. А еще ей молятся, чтобы получить защиту высших сил в трудных ситуациях. Богородица может облегчить страдания, очистить душу, оградить от напастей и болезней. Издавна считали, что Дева Мария не только дарит семейное счастье, но и помогает избавиться от греховных помыслов и уныния.

К Деве Марии обращаются и с просьбами исполнить заветное искреннее желание.

Молитва о замужестве

До Покрова в древности завершался период сватания. Молодожены активно готовились к свадьбе. Девушки, которые в этом году были засватаны и те, которые еще не встретили свою любовь, молились Богородице с просьбами даровать счастливую судьбу и гармоничную семейную жизнь.

Не обязательно молиться заученным текстом. Важно делать это с искренней душой, светлыми мыслями и чистым сердцем – можно даже своими словами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и запретах на Покров.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.