Михайлово чудо: сильные молитвы за исцеление и упокоение душ

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, поэтому даты всех церковных праздников сместились на 13 дней. Михайлово чудо православные верующие празднуют теперь 6 сентября (19 сентября – по старому календарю).

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В день Михайлова чуда чтят память архангела Михаила. О традициях, верованиях и сильных молитвах об исцелении – читайте в материале OBOZREVATEL.

Михайлово чудо

Архангела Михаила считают одним из самых почитаемых святых. Его издавна называли защитником бедных, больных, нуждающихся и отверженных. Именно архангел Михаил в церковной традиции провожает души усопших, "оценивая" их поступки на весах.

Однажды благочестивому христианину Архипу приснилось, что его дочь снова заговорит, если она выпьет воды из чудотворного источника. Мужчина доверился сну, отправил девушку к воде – и чудо случилось, дочь Архипа исцелилась.

В благодарность Богу, Архип построил рядом с источником храм (территориально это было в городе Хонех (Колоссаи) в Малой Азии). Язычникам не понравилось такое поклонение, поэтому они решили затопить храм и убить Архипа. Мужчина начал молиться, прося защиты у архангела Михаила. Архистратиг сошел с небес и ударил жезлом, от чего в горе образовалась большая трещина, куда и попадали злые язычники.

Это событие считается первым известным и зафиксированным чудом архангела Михаила для людей.

Молитвы к святому

Молитва для исцеления

О, Великий Архистратиж Божий, Михаил, победитель демонов. Победи и сокруши всех моих демонов, видимых и невидимых. Умоли Господа Вседержителя, да спасет меня и сохранит меня Господь от всех скорбей и болезней, от смертоносной язвы и от бесполезной смерти, о, Великий Архангел Михаил, ныне и постоянно и во веки веков. Аминь.

Молитва за упокой душ

Святой Архангел Божий Михаил, если мои родственники (имена умерших) находятся в огненном озере, то выведи их из вечного огня своим благословенным крылом и приведи их к Престолу Божию и умоляй Господа нашего Иисуса Христа, чтобы простил им их грехи. Аминь.

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