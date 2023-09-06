Михайлово чудо: что запрещено делать в этот день

6 сентября по новоюлианскому календарю православные верующие чтят память архангела Михаила. Этот день также называют Михайловым чудом.

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До Михайлова дня обычно заканчивали полевые и огородные работы и начинали активно готовиться к зиме. О традициях и запретах этого дня – читайте в материале OBOZREVATEL.

Михайлово чудо

6 сентября вспоминают первое известное чудо, сотворенное архангелом Михаилом для людей. По преданию, история началась, когда благочестивый христианин Архип увидел во сне знамение: его немая дочь исцелилась, когда выпила воды из чудотворного источника. Мужчина поверил видению, отправил девушку к воде – и та действительно заговорила.

Архип, как благодарный христианин, построил рядом с источником храм. Это очень не понравилось язычникам, решившим затопить церковь водой, а самого Архипа – убить. Мужчина начал молиться к архангелу Михаилу – его считали защитником нуждающихся, больных и отверженных.

Архистратиг явился людям, и от удара его жезла образовалась в горе большая трещина, куда и попадали злые язычники.

Традиции праздника

Народные традиции в этот день тесно переплелись с церковными. На Михайлово чудо верующие просят у святого защиты и покровительства. Молятся также за упокой душ.

Принято ходить в храм, печь пироги с разными начинками, угощать священников и бедняков.

Также исторически сложилось, что в этот день в селах проходили братчини — особые собрания-праздники, где решались вопросы сообщества, общались и примирялись с соседями, закладывали дружбу и братство.

Девушки вечером гадали на жениха, а юноши устраивали соревнования на силу и ловкость.

До чуда Михайлова обычно уже заканчивали полевые работы.

Погодные приметы

По погоде в этот день предсказывали, какой будет осень и вовремя ли придет зима.

Если 6 сентября тепло и солнечно, осень будет затяжной.

Если листья на березе желтеют снизу вверх – зима будет ранней, и наоборот.

Иней и заморозки на Михайлово чудо – стоит ждать снежную и морозную зиму.

Если с утра стелется туман – осень будет теплой, а зима – мягкой.

Народные запреты

На Михайлово чудо в народе не советовали работать в огороде. Нельзя также рубить дрова и заниматься тяжелым физическим трудом.

Существовала поговорка: "если собирать урожай на Михаила – в следующем году собирать будет нечего".

Как и в любой церковный праздник, нельзя злословить, желать другим зла и отказывать нуждающимся в помощи.

Нельзя также выбрасывать остатки пищи со стола – их лучше отдать нуждающимся или скормить животным.

Женщинам не советовали заниматься рукоделием.

Ранее OBOZREVATEL публиковал сильные молитвы за исцеление и умиротворение душ к архангелу Михаилу.

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