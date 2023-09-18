Михайлово чудо: что это за праздник, традиции и запреты

Среди православных праздников есть один важный, посвященный архангелу Михаилу. До календарной реформы его отмечали 19 сентября. Сейчас его датой является 6 число. Речь идет о Михайловом чуде.

OBOZREVATEL рассказывает, каким событиям посвящен этот день. И какие запреты и традиции с ним связаны?

История праздника

День Михайлова чуда был установлен в честь удивительного спасения христианина по имени Архип силой архангела Михаила. Случилось это примерно в IV веке. Архип служил при храме в городе Колоссы. Его он возвел у источника, воды которого исцелили его дочь.

Однажды ночью мужчина увидел сон, что глоток воды из этого источника исцелит его дочь от немоты. Так и вышло. В благодарность Архип построил храм, который стал очень популярным у местных христиан. Мужчина никогда не покидал его здание и без устали принимал людей.

Видео дня

Распространение христианства через этот храм начало раздражать местных язычников, и они решили его разрушить и убить Архипа. Для этого они планировали соединить потоки двух рек и затопить здание.

Узнав об этом замысле, Архип начал молиться Михаилу и просить его о защите. И тот услышал мужчину. Поэтому, когда язычники пришли того убивать, явился у храма и ударил мечом по скале. Поток воды пошел в другую сторону и погубил злоумышленников. А храм и Архип остались невредимыми.

Традиции дня Михайлова чуда

Почитая силу архангела, в этот день принято молиться ему о защите от всего злого. Также можно приносить в церковь пироги с разными начинками и угощать ими других людей, особенно бедняков.

Еще это день, когда в селах разрешались споры между людьми. Громада собиралась и решала, как уладить конфликт так, чтобы все остались довольными и между людьми воцарился мир.

Стоило до этой даты закончить все работы в поле. Выпас коров также прекращался. Приблизительно с этой даты ожидали ночных заморозков. Начинались осенние работы.

Запреты в день Михайлова чуда

Одним из ключевых запретов был запрет собирать урожай. Существовала примета: кто будет на праздник работать в поле или в саду, тому в следующем году собирать будет уже нечего. Также не годилось рубить дрова и готовить еду, особенно печь пироги.

Ссоры, брань и сплетни тоже нужно отложить. Конфликты в этот день нужно улаживать, а не провоцировать новые.

Любые сомнения в вере, высказанные в этот день, могли навлечь на человека суровое наказание, ведь Михаил считается защитником веры и борцом против лжи и всякого зла.

Тех, кто собирался помыть голову, предупреждали – так можно смыть весь разум.

На любые просьбы не следует отвечать отказом. Ибо только те, кто помогает людям, могут попросить у Михаила об исполнении желания и он тоже не откажет на это.

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