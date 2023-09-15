Когда в 2023 году празднуют Покров: новая дата

После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, который официально состоялся 1 сентября этого года, даты всех церковных праздников сместились на 13 дней назад. Поэтому отныне в другой день украинцы празднуют и Покров – очень почитаемое и важное в нашей стране религиозное торжество.

Как напоминает OBOZREVATEL, согласно обновленному календарю, Покров Пресвятой Богородицы теперь празднуем 1 октября. На этот же день отныне выпадают День украинского казачества и светский День защитников и защитниц Украины.

Идею о переносе Дня защитников и защитниц подали власти именно руководители ПЦУ. В церкви отметили, что эти два праздника, хотя и не родственны напрямую, ведь один из них религиозный, а другой – светский, тесно связаны исторически. Еще с казацких времен в день Покрова чествовали украинское воинство. Кроме того, именно на Покров в 1942 году была основана Украинская повстанческая армия. Потому священнослужители предложили не разрывать эту историческую традицию.

Видео дня

И государственная власть поддержала это предложение. Президент Украины Владимир Зеленский одобрил соответствующие изменения в Кодекс законов о труде. Итак, и Покров, и День защитников и защитниц Украина с этого года отмечаются 1 октября. После завершения в стране военного положения этот день будет государственным выходным во всех предприятиях и учреждениях.

Ранее OBOZREVATEL объяснял, будет ли меняться дата празднования Пасхи в связи с переходом на новоюлианский календарь.

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