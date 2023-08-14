Медовый Спас: какие праздничные традиции есть у украинцев

Медовый Спас – это православный праздник, который еще называют Маковия и отмечают ежегодно 14 августа. Украинцы соблюдают традиции и обычаи в этот день, потому что верят, что это принесет удачу и защитит от болезней.

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Это Первый Спас, после которого начинается празднование двух других спасов. OBOZREVATEL собрал интересные обряды этого праздника.

В этот день люди обязательно шли в храм, чтобы освятить мед, воду, мак и букетики из полевых цветов. Считается, что именно со дня Медового Спаса нужно собирать урожай меда, потому что после этого пчелы дают значительно худший продукт.

В храме необходимо оставить баночку с медом для нуждающихся или кому-то отдать мед. Существует даже примета, что если твой мед не попробует нуждающийся – то можешь навлечь на себя беду.

Мак – это один из главных символов праздника. В этот день чтят память семи мучеников Маккавеев. Но в народе Маковий ассоциируется со сбором урожая маков.

Люди делали оберег из разнотравья, который называют "маковойчиком". Он оберегает семью от несчастий и болезней. Также женщины брали в храм васильки и бархатцы, а затем освященные цветы добавляли в воду во время купания, чтобы здоровье было крепким.

Люди верили, если рассыпать по двору освященный мак, то в дом не попадет нечисть.

После того, как вы пришли домой из церкви, необходимо обязательно съесть ложку меда и запить тремя глотками священной воды.

Хозяйки готовили на праздник разные вкусности с маком и медом – блины, рулеты, печенье и другие изделия. Нужно угостить не только свою семью праздничными блюдами, но и друзей и соседей. С Медового Спаса начинается Успенский пост, поэтому на столе не должно быть блюд из рыбы и мяса.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что запрещено делать на Медовый Спас, чтобы не навлечь на себя беду.

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