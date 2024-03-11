Масленица или Масленица: как правильно называть праздник на украинском и в чем отличие традиций

В Украине в течение недели перед Великим постом отмечают старинный и веселый праздник проводов зимы и встречи весны. Однако не все знают, как правильно его называть, "Масляна" или "Масниця".

Кроме чисто языкового аспекта, за этой терминологической дилеммой кроются и более глубокие культурные отличия. Поэтому OBOZ.UA собрал информацию и расскажет, чем отличаются "Масляна" и "Масниця".

Некоторые могут подумать, что "Масляна" и "Масниця". это синонимы, которые означают период, когда все пекут блинчики, в ожидании Великого поста. Но на самом деле это два совершенно разных праздника.

Масниця, Колодий

"Масниця" – это давний украинский праздник, которым люди отмечали приход весны. Оно символизирует возрождение жизненных сил природы и человека. С давних времен последнюю неделю перед Великим постом считался временем примирения, согласия и добра.

На "Масницю" обычно готовят не блинчики, а вареники с сыром и сливочным маслом, а также и другие блюда из молочных продуктов.

Также параллельно с "Масницею" украинцы отмечали "Колодій или Колодку". На этот праздник замужние женщины устраивали пышные застолья и украшали полено или колодку лентами. Этот атрибут считался символом продолжения рода.

Затем девушки брали украшенные колодки и обходили дома незамужних парней или девушек, чтобы в шутливой форме "наказать" их за то, что не создали семью. "Не жинився єси, то колодку носи!".

Российский праздник Масленица

Масленица – это народные гуляния ради того, чтобы хорошо наесться перед Великим постом. В России было принято не только готовить блинчики с разными начинками, но и меряться силой. Россияне устраивали массовые потасовки "стенка на стенку", чтобы продемонстрировать свою мощь и могущество.

В Украине обрусение Масленицы и традиция выпекать блинчики в большей степени внедрились во времена СССР. Тогда по всей территории союза внедрялись одни и те же праздники, чтобы затмить культуру и обычаи этносов, входивших в состав империи.

Таким образом, извечные и аутентичные традиции разных народов стали отходить в забвение и трансформироваться.

"Масниця" – это не просто праздник, это часть культурного кода. Сохраняя подлинное название и традиции, мы сохраняем свою идентичность и утверждаем украинскую культурную самобытность.

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