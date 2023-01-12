Маланки или Щедрый вечер: как украинцы празднуют 13 января

Каждый январь в канун Старого Нового года Украина отмечает праздник Маланки, он же Щедрый вечер. Это один из главных праздников рождественского цикла и один из самых любимых совместных вечеров для всей семьи. Какие традиции есть на Маланки, которые делают праздник таким веселым? Что можно и нельзя делать в этот день?

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OBOZREVATEL рассказывает о народных традициях Щедрого вечера.

Кто такая Маланка

Православные чествования Маланки и Василия сплелись с народными новогодними гуляниями языческого периода и превратились в спаренный двухдневный праздник, центральным элементом которого является Щедрый вечер – ужин, когда второй раз готовится кутья. Третья будет на Крещение.

Преподобная Мелания, которая дала короткое название празднику, жила в V веке и была христианской монахиней и меценаткой. Происходила она из очень богатого и влиятельного рода, отец был городским префектом Рима и сенатором. В их семье было принято, чтобы мужчины были язычниками, а женщины – христианками, поэтому в веру ее обратила собственная мать – Цейония Альбина, отказавшаяся ради христианства от богатства и статуса аристократки.

Впрочем, дочь свою родители все же насильно выдали замуж за знатного римлянина по имени Пиниан. В браке родились двое детей, но оба они умерли. От горя Мелания начала болеть и любивший ее муж дал обет богу: если она поправится, он тоже начнет непорочную жизнь. Впоследствии его тоже признают святым, он известен церкви как преподобный Апиниан.

После смерти отца Мелании, супруги распродали все свое имущество в Италии и отправились в путешествие по Римской империи, которая переживала свой упадок. Девушке тогда было 20 лет, а ее мужу – 24. Они стали помогать монастырям, заботиться о больных и бедных, принимать у себя путников. Мелания переписывала священные книги и дарила их нищим. Также на средства семьи было основано несколько монастырей и больниц.

Впоследствии дорога привела супругов в Иерусалим, где Мелания окончательно приняла решение уйти в монахини и поселилась в одинокой келье на Елеонской горе. С мужем своим она с тех пор встречалась очень редко. Зато сблизилась со святым Иеронимом Стридонским и стала помощницей в делах теолога – он за свою жизнь перевел на латынь тест Ветхого и Нового заветов Библии.

В 439 году Мелания почувствовала, что вскоре умрет, и решила, что должна перед этим успеть посетить Вифлеем и принять участие в рождественской службе в городе, где родился Иисус Христос. Через несколько дней после этого святая умерла. Некоторое время после смерти ее мощи хранились в пещере недалеко от храма Гроба Господня, а сейчас они находятся в родном для Мелании Риме, в церкви Санто-Стефано-Ротондо.

Какие традиции существуют в Украине на Маланки

Несмотря на то, что Мелания – очень уважаемая христианская святая, традиции посвященного ей дня почти полностью происходят из языческих времен. Например, щедрование – когда молодые люди после заката 13 января ходят по соседям и поют им веселые щедривки, в частности призывая весну и предсказывая урожай. Пение сопровождалось целым действом с танцами, пантомимой, игрой на музыкальных инструментах, обрядовыми играми. За это хозяева должны были щедро одаривать певцов – угощать их блинами и колбасами.

Главный персонаж щедрований – это Маланка, одетый девушкой молодой парень. Также в толпе щедрователей должны быть "баба" Маланка и "дед" Василий. Можно было встретить также щедрователей в образах животных, людей разных профессий и т.д. Фактически это был настоящий маскарад с шумным весельем.

Кутья на Маланку называется щедрой. В отличие от богатой, которую готовят на Рождество и которая должна быть постной, щедрая кутья может быть с мясом или салом – скоромными продуктами. Также на ужин пекли пироги и блины, делали вареники с творогом. Вообще ужин в этот день должен быть очень сытным, а стол – богато накрытым, чтобы весь год был богатым.

Что делают на Маланки

В этот день нужно было мириться, поэтому соседи ходили в гости друг к другу и улаживали конфликты.

Также на Маланки получали второй шанс молодые парни которые во время сватовства к возлюбленной получали тыкву. Им разрешалось повторно слать сватов.

Праздник считается удачным днем для гадания, так что вечером незамужние девушки начинали предрекать свою судьбу. Тем временем неженатые парни пытались украсть ворота той хаты, где гадали девушки. Хозяин, чтобы вернуть их, должен был выставить похитителям могорыч.

Чего нельзя делать

Поскольку Маланка – большой праздник, браться за какую-либо работу не годилось. По поверью из этого все равно ничего не получится, так что оставалось праздновать и веселиться.

Также в этот день не давали и не брали деньги взаймы. Это предвещало долги на весь год.

А чтобы не отпугнуть достаток, в народе избегали на Маланки пересчитывать мелкие деньги и выносить мусор.

Народные приметы 13 января

Туман предсказывает людям счастье и богатый урожай.

Метель – осенью будет много орехов.

Звездное небо – щедро уродят грибы и ягоды.

Оттепель обещает, что лето будет дождливым.

Высокое солнце – хороший урожай в садах.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о посевании – традиции, связанной с днем Василия, который празднуют 14 января, сразу после Маланки.

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