Летние кузьминки: что это за праздник и что нельзя делать в особый для женщин день

Летние кузьминки – это женский праздник, который отмечают 14 июля. В этот день наши предки устраивали специальные банкеты, где присутствовали только женщины.

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Хозяйки с самого утра варили кашу, для которой каждая девушка приносила, что могла (крупу, муку, соль, сахар). OBOZREVATEL узнал историю и традиции этого дня.

Этот праздник имеет разные названия: "День Кузьмы и Демьяна", "Бабий праздник", "Девичий праздник", "Бабьи посиделки", "Женские братчины".

По церковному календарю 14 июля чтили память святых мучеников Космы и Дамиана. Братья были родом из Рима и прославились как врачи, которые помогали людям бесплатно. За это их Господь наградил даром чудотворения и исцеления. Они лечили людей от страшных болезней и душевных ран с помощью молитвы.

В этот день женщины после того, как сварили кашу, говорили: "Кузьма и Демьян, идите есть к нам". А потом работали на огороде, собирали первые овощи и разные травы.

В этот праздник нельзя ссориться, выяснять отношения и реагировать на негативные провокации. Также не рассказывайте никому о том, что вам приснилось в ночь на 14 июля, потому что сон не сбудется. Не стоит делать серьезные покупки или тратить много денег.

Наши предки верили, что в этот день можно предсказать погоду. Западный ветер приносит дожди, а если серп луны красноватый, то следует ожидать ветров. Если свеча тускло горит, будет дождь, а на деревьях появились желтые листья, то будет ранняя осень.

Когда вы услышите как кричит сорока – это признак длительной жары, а мыши в льне вьют гнезда, то зимой будет много снега.

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