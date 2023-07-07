Когда отмечают День Петра и Павла: как возник праздник и когда заканчивается пост

Самым большим православным праздником июля является день Петра и Павла. Его ежегодно отмечают 12 числа. В этот день заканчивается один из четырех больших многодневных постов.

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OBOZREVATEL рассказывает историю этого праздника. А также делится традициями празднования.

Как появился праздник Петра и Павла

Христианские церкви в этот день чтят память сразу двух последователей Иисуса Христа – апостолов Петра и Павла. Петр был первым учеником, признавшим Иисуса мессией, он же прошел через отречение, но впоследствии признал свою ошибку, возглавил общину христиан и, по легенде, стал первым папой римским.

Павел начинал свой путь к вере как гонитель последователей Христа. Но со временем он сам уверовал, раскаялся и стал одним из самых ярых проповедников христианского учения. Он много путешествовал и написал 13 посланий к разным церквям, которые стали священными текстами для верующих.

Оба апостола погибли мученической смертью. Петра распяли на кресте, а Павлу отрубили голову. Однако их вклад в становление христианства остался одним из самых значительных, за что им по-прежнему оказывают огромное уважение.

История праздника и окончание поста

Первые сведения о религиозных празднованиях в честь Петра и Павла относятся к IV веку. Сначала разные церкви отмечали его в разные даты. Но впоследствии он стал исключительно летним. Христиане западного обряда чествуют Петра и Павла 29 июня, а восточного – 12 июля.

В этот день заканчивается один из четырех многодневных постов – Петровский или же Апостольский (наряду с Пасхальным, Успенским и Рождественским). Его начало связано с пасхальными праздниками. В 2023 году он длится с 12 июня.

Традиции празднования Петра и Павла

В Украине завершение Петровского поста отмечали приготовлением мандрыков – пышек на основе творога. Свое название печенье получило в честь странствий Петра и Павла. Считалось, что в дороге кукушка украла у них одну такую пышку и была наказана богом - в этот день она прекращает ковать. В народе считалось плохой приметой услышать звук кукушки после завершения петровки.

На церковную службу в праздник несли цветы и венки, главным элементом которых были красные маки. А еще святили хлеб из зерна нового урожая, который выпекали даже из недозрелого зерна.

Также к этому дню годилось убрать, побелить и подкрасить дом. С праздником Петра и Павла связывали период начала сенокоса и жатвы.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь праздников Украины на июль 2023 года.

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