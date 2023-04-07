Лазарева суббота: что это за праздник и какие запреты следует соблюдать

В канун Вербного воскресенья христиане отмечают Лазареву субботу. Поскольку это события пасхального цикла, то каждый год они изменяют свою дату. В 2023 году Лазарева суббота отмечается 8 апреля.

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OBOZREVATEL рассказывает об истории этого праздника, посвященного одному из чудес Христа. Также рассказываем, какие традиции и запреты связаны с ним.

Что такое Лазарева суббота

Имя празднику дал праведник Лазарь – человек, живший в Вифании близ Иерусалима и друживший с Иисусом. Когда Христос направлялся в Иерусалим на празднование Пасхи, он вошел в Вифанию, чтобы навестить своего приятеля, но узнал, что тот несколько дней назад умер. Сестра покойного Марта посетовала, что Иисус не дал бы ему умереть, если бы был рядом, но и сказала, что доверяет Спасителю, который рано или поздно вернет ее брата к жизни. Тогда Христос велел откатить камень, закрывавший пещеру, где был похоронен Лазарь, и помолился возле нее, а когда закончил, позвал друга выйти из своей могилы и он вышел живой.

Это чудо было знаком Христа людям, что он действительно Сын Божий. Но фарисеи, узнав о нем, решили убить Иисуса. Что и совершили после того, как тот прибыл в Иерусалим.

Что касается Лазаря, то он прожил после воскресения еще 30 лет. Стал священником и был епископом на Кипре.

Традиции Лазаревой субботы

В этот день верующие собирают веточки вербы – символ Вербного воскресенья. Именно в воскресенье их святят в церквях во время торжественных богослужений в честь праздника Входа Господня в Иерусалим.

На Лазареву субботу церковь позволяет употреблять масло и рыбную икру – символ новой жизни. Это временно облегчает правила Великого поста.

Запреты Лазаревой субботы

Считается, что в этот день нельзя отказывать в просьбе о помощи. Также верующих призывают не ссориться.

Традиционно для христианских праздников не приветствуется тяжелая физическая работа. Не стоит также заниматься рукоделием и мастерить разные предметы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях Вербного воскресенья, в частности о том, как правильно святить вербу.

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