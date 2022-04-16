Лазарева суббота 2022: лучшие поздравления, пожелания и открытки

Православные верующие и греко-католики Украины 16 апреля отмечают Лазареву субботу. В этот день христиане вспоминают о чуде воскрешения праведного Лазаря, совершенном Иисусом Христом.

Украинцы освящают вербу к Вербному воскресенью, а также поздравляют друг друга со светлым праздником. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил подборку оригинальных поздравления с Лазаревой субботой.

Субота Лазарева прийшла,

Запах верби квітучої принесла,

На землю диво велике прийшло,

Тепло і радість всім принесло.

Сьогодні Лазарева субота, вітаю,

Життя довгого і щасливого бажаю,

Нехай Господь принесе благословення,

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Та від недуг повне зцілення.

***

В Лазареву субботу

Счастья вам желаю,

В чудо верить и любить

Я вас призываю.

Пусть всегда по вере вашей

Лишь дано вам будет.

Благодать большая Божья

С вами пусть прибудет!

***

В суботу Лазаря згадаєм

Про Ісуса чудеса,

Як воскресив він людину,

Й світло осяяло небеса,

І цього дня ми всім бажаєм

Надії, віри не втрачати,

Любов хай зло перемагає

І допомагає мріять нам!

***

В Лазареву субботу желаю мира и покоя, любви и счастья, рая на Земле и светлой надежды в душе. Пусть вера делает тебя сильнее, пусть в твоей жизни случаются настоящие чудеса. Будь славным и добрым человеком, и пусть Господь дарует тебе благо за все достойные деяния.

***

Цього чудового дня вітаю зі святом Лазаревої суботи. Від щирого серця хочеться побажати миру, добра і щастя вам і всій вашій родині, здоров'я, любові, радості та гарного настрою. Нехай у вашому житті ніколи не буде нічого поганого, а прекрасні моменти радують завжди!

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