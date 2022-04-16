Лазарева суббота 2022: лучшие поздравления, пожелания и открытки
Православные верующие и греко-католики Украины 16 апреля отмечают Лазареву субботу. В этот день христиане вспоминают о чуде воскрешения праведного Лазаря, совершенном Иисусом Христом.
Украинцы освящают вербу к Вербному воскресенью, а также поздравляют друг друга со светлым праздником. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил подборку оригинальных поздравления с Лазаревой субботой.Поздравления с Лазаревой субботой в стихах и прозе
Субота Лазарева прийшла,
Запах верби квітучої принесла,
На землю диво велике прийшло,
Тепло і радість всім принесло.
Сьогодні Лазарева субота, вітаю,
Життя довгого і щасливого бажаю,
Нехай Господь принесе благословення,
Та від недуг повне зцілення.
***
В Лазареву субботу
Счастья вам желаю,
В чудо верить и любить
Я вас призываю.
Пусть всегда по вере вашей
Лишь дано вам будет.
Благодать большая Божья
С вами пусть прибудет!
***
В суботу Лазаря згадаєм
Про Ісуса чудеса,
Як воскресив він людину,
Й світло осяяло небеса,
І цього дня ми всім бажаєм
Надії, віри не втрачати,
Любов хай зло перемагає
І допомагає мріять нам!
***
В Лазареву субботу желаю мира и покоя, любви и счастья, рая на Земле и светлой надежды в душе. Пусть вера делает тебя сильнее, пусть в твоей жизни случаются настоящие чудеса. Будь славным и добрым человеком, и пусть Господь дарует тебе благо за все достойные деяния.
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Цього чудового дня вітаю зі святом Лазаревої суботи. Від щирого серця хочеться побажати миру, добра і щастя вам і всій вашій родині, здоров'я, любові, радості та гарного настрою. Нехай у вашому житті ніколи не буде нічого поганого, а прекрасні моменти радують завжди!Картинки и открытки на Лазареву субботу
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