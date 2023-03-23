Кукушкин день: что это за праздник и что нельзя делать 24 марта
24 марта православные верующие чтят память святых Софрония и Антипа. Издавна в народе говорили, что именно в этот день начинают петь кукушки.
День ангела празднуют Георгии, Ефимы, Иваны, Егоры, Софроны, Алексеи и Юрии. О традициях и приметах 24 марта читайте в материале OBOZREVATEL.
День Софрония и Антипа
Софроний родился в 560 году в городе Дамаске (тогда – Византийская империя). С ранних лет он посещал монастыри, знакомился с известными христианскими отшельниками.
В 580 году Софроний стал монахом в Египте. Во время мусульманских попыток завоевать Левант, уже ставший епископом Софроний руководил обороной Иерусалима. Умер святой в Александрии в 638 году, оставив после себя богатое культурное наследие – синодальные письма, жизнеописания святых и т.д.
Святой Антип издавна считался целителем зубной боли, поэтому к нему молятся об облегчении болезней полости рта.
Кукушкин день
В народе говорили, что именно 24 марта прилетают чибисы и зяблики, активизируется движение березового сока и начинает петь кукушка.
По примете, услышав первое пение кукушки, следует зазвенеть монетками в кармане – тогда весь год будет богатым.
Если в этот день на крышу сядет сойка, журавль или ласточка - в доме будет радость и благополучие. А увидеть на крыше ворона – к беде.
Приметы и поверья
24 марта приступали к перекапыванию грядок. Можно также вносить удобрения, подкармливать деревья и начинать первые посадки.
Верующие, которые соблюдают пост, не употребляют мясные, молочные продукты и яйца.
По примете, в этот день нельзя говорить о планах или давать обещания – высока вероятность того, что ничего не сбудется. Не советовали ссориться с родителями, а невесткам – ругаться со свекровью. Отношения могут разрушиться надолго.
По погоде 24 марта предсказывали, каким будет урожай. Прилетели кукушки, но почки на деревьях еще не появились – к неурожайному году. Заметили ивовые котики – можно сажать зелень, лук и чеснок.
Утки плавают в водоеме – к скорому потеплению.
Дует ветер с юга – весь июнь будут идти дожди.
Ранее OBOZREVATEL публиковал посевной календарь на апрель-2023.
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.