Кто празднует именины 27 февраля: приметы, связанные с праздником

27 февраля православные верующие чтят память Кирилла-весноуказателя. По погоде в этот день предсказывали, какими будут весенние и летние месяцы.

Видео дня

День ангела празднуют Кирилл, Михаил, Федор, Юрий, Авраам, Егор, Георгий. О традициях и верованиях этого дня читайте в материале OBOZREVATEL.

День равноапостольного Кирилла

Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку и перевели на старославянский язык Евангелие, Псалтирь, Апостол и многие религиозные книги.

Кирилл был младшим братом Мефодия. Братья родились в городе Солуне, расположенном в Македонии.

В молодом возрасте Кирилл принял сан пресвитера. В Константинополе он работал преподавателем философии и библиотекарем соборной церкви. Кирилл участвовал в диспутах с еретиками и иконоборцами. Впоследствии он пошел на гору Олимп, где жил брат Мефодий, желая провести время в раздумьях и одиночестве.

Император Михаил в 857 году отправил братьев в путешествие. Кирилл и Мефодий должны были проповедовать христианство у хазар. Есть свидетельства, что братья, проходя мимо Херсона, нашли мощи мученика Климента, Папы Римского.

Через 5 лет, в 862 году Кирилл и Мефодий приступили к выполнению главного дела своей жизни. Князь Ростислав отправил братьев в Моравию, где они должны были проповедовать на христианском славянском языке. Тогда Кирилл и Мефодий положили начало славянскому алфавиту и перевели Священное Писание.

Традиции и верования

Считалось, что в ночь на 27 февраля снятся вещие сны, так что за сновидениями предсказывали будущее.

Кирилла еще называют весноуказателем. Если на огородах 27 февраля лежит снег – это, по поверьям, хорошая примета. Крестьяне выходили в поле или на грядки и утрамбовывали снег. Говорили, так земля будет плодороднее и принесет осенью богатый урожай.

На Кирилла солнечная и хорошая погода – ждите небольшого похолодания.

Ударил мороз – лето будет сухим и жарким.

Наши предки говорили: какая погода на Кирилла – таким и август будет.

Если вы услышали, что громко щебечут птицы – это к скорому потеплению.

Также 27 февраля суеверные люди не советуют стричь волосы и ногти и лечить зубы. Можно сходить на закупки и купить что-то ценное – говорят, приобретенные в этот день вещи доставят радость и прослужат долгие годы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях Прощенного воскресенья.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.