Кто празднует именины 14 мая: приметы этого дня

14 мая православные верующие вспоминают пророка Веремию. Также Верховная Рада в 2021 году определила 14 мая как памятную дату чествования украинцев, спасавших евреев в период Второй мировой войны.

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Именины празднуют Василии, Ефимы, Макары, Игнаты, Никиты, Тамары и Нины. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZREVATEL.

Какой церковный праздник 14 мая

14 мая – день пророка Веремии. Именно он предсказал ограбление и разрушение Иерусалима, уничтожение египетских земель и сделал много других сбывшихся пророчеств. К сожалению, к его словам не прислушались, хотя большинство предсказаний сбылись еще при жизни Веремии.

Также в этот день вспоминают Благоверную Тамару, грузинскую царицу. Тамара, наследница древнего грузинского рода Багратиони, родилась в 1166 году в городе Мцета. Период правления Тамары считается золотым веком в истории Грузии. Царица была мудра, справедлива и милосердна. Исповедуя христианство, Тамара вела благочестивую жизнь, распространяла веру, строила храмы и церкви. Умерла царица в 1213 году в монастыре.

Погодные приметы

По погоде в этот день прочили, каким будет урожай и даже могли предусмотреть наступление осенних морозов.

Облачная погода – нехорошая примета. Она свидетельствовала о том, что зима наступит рано и будет очень холодной.

А ясная и солнечная погода предвещала богатый урожай. Лето будет погожим и жарким, но солнце не сожжет огородные культуры.

Вечерняя роса – к ясным майским дням.

Увидеть, как в муравейнике суетятся муравьи – в следующем месяце будет много дождей и ливней.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда в Украине празднуют Троицу и какие существуют народные приметы об этом дне.

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