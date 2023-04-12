Кто достигнет вершин: гороскоп для всех знаков до конца Пасхальной недели

До конца недели планета любви Венера находится в Близнецах, побуждая нас к наслаждению общения. Находитесь в постоянном движении, встречайтесь с людьми, не прячьтесь в тени.

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А как вести себя каждому из знаков зодиака отдельно, расскажут звезды. Астрологи уже составили прогноз на предпасхальную неделю. Некоторые из нас окажутся на самой вершине.

Овен

Для вас эта неделя полна энергии, вы чувствуете себя уверенно и излучаете харизму. Так что думайте масштабно, действуйте еще масштабнее и стремитесь к тому, чего вы хотите. Доверяйте вселенной – она поможет вам пройти верный путь. Следуйте за своим вдохновением и общайтесь как можно больше. Именно сейчас вы можете встретить человека, который станет для вас очень особенным.

Телец

Имея множество практических идей по продвижению ваших планов вперед, не забывайте о финансовой стороне. Именно сейчас вы можете поймать крупную рыбу. Главное – привлекайте к своим действиям и планам как можно больше людей. Откройтесь новым знаниям, подарите себе новый гаджет, который поможет их приобретать. С середины недели у вас очень обострится интуиция и вы сможете увидеть неожиданную карьерную перспективу. Не упускайте этот шанс.

Близнецы

Посвятите ближайшие дни прекрасному. Если вы давно хотели изменить образ, освежить стиль, привнести что-нибудь новое в свою внешность, сейчас самое время для этого. Это только укрепит вашу харизму, которая и так находится на пике. Наслаждайтесь искусством, попробуйте свои силы или уделите больше времени уже находящемуся в стадии реализации креативному проекту. Венера побуждает вас возродить страсть в существующих отношениях или начать ходить на веселые свидания.

Рак

В вашей карте прорыв в работе – карьерный рывок, признание или получение того, чего вы давно заслужили. Однако для этого может потребоваться шаг в неизвестное. Преодолейте свои страхи и сопротивление, которые могут этому мешать. Гордитесь своими достижениями и не ждите разрешений ни от кого. Также обязательно найдите время, чтобы побыть наедине – почитать, выспаться, изучить свой внутренний голос с помощью медитации и прислушаться к своей интуиции.

Лев

Вы намерены двигаться вперед и остановить вас на этом пути невозможно. Так что мыслите масштабно и шагайте уверенно. До конца недели у вас может случиться духовное озарение. Обратите на него внимание – оно может помочь вам увидеть многое в новом свете. И не забывайте о социальных контактах – сейчас самое время для вечеринок, встреч с друзьями и новых знакомств. Принимайте чужие приглашения и отправляйте свои.

Дева

Венера дарит вам настоящую страсть – наслаждайтесь ею. Независимо от того, спонтанный ли это порыв или новая искра в глубокой связи. Энтузиазм и успех для вас сочетаются с риском, поэтому возвращайте то, что вы считали потерянным навсегда. Принимайте то, что дают вам другие люди – свое время, внимание или другой ресурс. И расширяйте деловые связи – это может помочь вашей карьере выйти на новый уровень.

Весы

Любые отношения для вас имеют шанс расшириться и углубиться, поэтому исследуйте свои возможности. Откройте свой ум и ждите удачной или случайной встречи, которая принесет вам сотрудничество, дружбу или партнерство. Не держитесь за пределы своих убеждений и наблюдайте, сколько всего нового вы получите благодаря расширению этих пределов. Например, начните изучать новый иностранный язык или отправляйтесь в путешествие, пусть даже виртуальное.

Скорпион

Держитесь за свою рутину, а любые контакты старайтесь осуществлять лицом к лицу. У вас есть блестящая идея или отличный проект для работы – не прячьте их, презентуйте тому, кто поможет с реализацией. Тогда вас ждет заслуженное признание. Если есть возможность больше позаботиться о себе, сделайте это – приобретите абонемент в спортзал, больше гуляйте или займитесь медитацией. Так вы повысите уровень своей энергии. Убедитесь, что работа и личная жизнь находятся в балансе.

Стрелец

Ваша неделя до самого конца должна быть посвящена тому, чтобы зажечь внутри вас радость. Позвольте своему внутреннему ребенку играть, сколько он пожелает. Зарядите себя адреналином. И постарайтесь как можно больше заниматься тем, что нравится вам больше всего. Помните, подобное притягивает подобное и ощущение внутреннего счастья может привести в вашу жизнь более счастливых людей. Общение с ними только удвоит эту невероятную энергию.

Козерог

Занимайтесь домом, будьте рядом со своими близкими, упорядочивайте свое жизненное пространство. У вас может появиться вдохновение начать что-нибудь новое. И чем больше этот проект, тем выше ваши шансы на успех. Еще увеличить их поможет близкое сотрудничество с теми, кто может вам с этим помочь, например коллегами. Если же внутри вас накопилось напряжение, выпустите его через физическую активность. Также сейчас хорошее время, чтобы устроить вечеринку для друзей.

Водолей

Для успеха вам нужно установить связь с человеком, который казался вам недостижимым. На самом деле это не так, поэтому решайтесь. Мы встречаемся с учителями по-разному, поскольку у каждого обычно есть что-то новое, что может внести свой вклад в нашу точку зрения или понимание. Так что ищите своего наставника. Свяжитесь с кем-нибудь, кто, как вам кажется, может дать вам толчок к движению вперед. И отбросьте все сомнения.

Рыбы

Вы сейчас склонны к импульсивным поступкам и можете нанести себе вред, не сдерживаясь. Например, потратить слишком много денег на ненужные покупки – ваши финансы сейчас под угрозой. Лучше направьте эту особенность на то, чтобы принимать быстрые решения там, где они нужны. А такие проекты однозначно находятся в вашей жизни. Свое стремление к азарту лучше всего реализуйте через игры во время вечеринки с друзьями. А желание перемен воплощайте через внесение ярких элементов в свое жизненное пространство.

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