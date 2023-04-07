Чьи планы изменит солнечное затмение: гороскоп на апрель

Солнечное затмение – это явление, когда Луна частично или полностью закрывает Солнце, фактически перекрывая поток солнечного света к Земле. 20 апреля в 6:17 по киевскому времени произойдет первое затмение в 2023 году. Но украинцы не смогут его увидеть. Наблюдать явление можно будет в Австралии, странах Южной и Восточной Азии, на островах Индийского и Тихого океанов.

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Астрологи говорят, что затемнение в знаке Овна несет невероятно мощную энергию. Издавна такие дни не рекомендовали принимать важные решения, ехать в путешествие, начинать кардинальные изменения в жизни. Вероятны эмоциональные перепады настроения, плохое самочувствие, срыв дел и общие проблемы. Наибольшее затмение повлияет на жизнь трех знаков зодиака.

Овен

Затмение в Овне принесет представителям этого знака важное соглашение в области недвижимости. Астрологи говорят, что вы можете сделать выгодную инвестицию в жилье. Но с переездами и путешествиями следует подождать, по крайней мере, до конца периода затмения. Планировать поездку лучше с 25 апреля.

Телец

Тельцы будут "счастливчиками" недели, ведь есть большой шанс получить неожиданные доходы. По словам астрологов, это может быть что угодно – от премии на работе до внезапного выигрыша в лотерею. Звезды советуют не тратить все средства сразу, а отложить что-нибудь на будущее. Случаи безумной удачи случаются не так часто.

Близнецы

Близнецы долго переживали по поводу проблем, которые никак не могли решиться. Беспокоили карьерные вопросы, отношения, проблемы со здоровьем. К счастью, конец апреля принесет решение и успокоение. Вы сможете наконец-то отдохнуть.

Весы

В конце апреля, после солнечного затмения, вы получите важные и очень неожиданные новости. Вероятно, они будут касаться семейных вопросов. А на работе дела будут идти прекрасно – астрологи прочат премии и повышение.

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