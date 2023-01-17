Крещенский святвечер: как отмечают и что делать запрещено. Обряды и приметы

18 января, согласно православному календарю, отмечают Крещенский святвечер. Его еще называют Канун Богоявления, ведь предшествует Крещению – последнему великому празднику периода зимних святок.

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Вечером 18 января начинали освящать воду. А хозяйки готовили важное обрядовое блюдо – голодную кутью. О традициях, верованиях и приметах этого дня читайте в материале OBOZREVATEL.

Голодная кутья

Издавна верующие проводили 18 января, постясь. Они отказывались от еды и пили только воду. К вечеру, когда сходила первая звезда, садились за стол. Хозяйки готовили кутью, которую, в отличие от рождественской, называли "голодной" – в нее добавляли только мак и мед.

На столе обязательно должна быть освящена вода и постные блюда. По поверьям, не следует на Крещенский святвечер готовить парное количество блюд. Подавали рыбу, вареники с грибами или капустой, постный борщ, постные голубцы, узвар из сухофруктов.

Освященная вода

Как говорится в Новом Завете, в этот день Иисус, которому исполнилось 30 лет, пришел из Назарета к реке Иордан, где Иоанн окрестил его.

Праздник еще называют Богоявлением, ведь после Крещения над Иисусом раскрылись небеса, и Святой Дух возвестил о том, что Иисус – это Сын Божий и в нем благословение.

Воду можно освящать 18 и 19 января. Считается, что она обладает целебной силой – способна исцелять болезни, отгонять отрицательную энергию, просветлять мысли. Освященную на Крещение воду советуют каждое утро пить натощак. Наши предки хранили ее в закрытой стеклянной емкости рядом с иконами.

Традиции и верования

18 января хозяйки утром занимались уборкой жилья. Праздник Богоявления следует встречать в чистом доме.

Не нужно ссориться, обижаться, злиться, конфликтовать. Это светлый праздник, который стоит провести с добрыми мыслями и намерениями.

В некоторых регионах именно 18 января начинают купаться в холодной воде. Отметим, для неподготовленного организма это стресс, а священники говорят, что в Библии нет упоминания о необходимости ныряния в прорубь.

По наблюдениям, если 18 января идет снег – будет хороший урожаем зерновых и меда.

Веют сильные ветра – к дождливому лету. Если перед Крещением сияет полная луна – весной будут сильные паводки. Темная облачная ночь на Богоявление – к бедному урожаю осенью.

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