Когда Введение и начало Рождественского поста: обновленный церковный календарь на ноябрь

С 1 сентября Православная церковь Украины живет по новому календарю – все даты сместились на 13 дней назад. И Рождественский пост теперь начинается не в конце месяца, а в его середине.

Как изменились даты праздников и что теперь отмечают православные в ноябре, рассказывает OBOZ.UA. Новоюлианский календарь уже действителен и все перечисленные даты актуальны.

Самые больше православные праздники ноября по новому календарю

8 ноября – Собор архистратига Михаила;

15 ноября – начало Рождественского поста;

21 ноября – Введение в храм Пресвятой Богородицы;

24 ноября – святой великомученицы Екатерины;

30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного.

Видео дня

Итак, традиционные гадания и забавы на Андрея теперь будут проходить в ноябре, а не в середине декабря. Так же и Екатерин будем поздравлять с именинами в конце осени.

Между тем, на ноябрь и дальше приходятся сразу две поминальные субботы. В эти дни православные посещают кладбища и вспоминают умерших. По новому календарю этими днями будут:

4 ноября – Михайловская родительская суббота;

11 ноября – родительская суббота перед Рождественским постом.

Полный православный календарь на ноябрь 2023 теперь выглядит следующим образом:

1 ноября – святых чудотворцев Космы и Дамьяна;

2 ноября – священномучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста;

3 ноября – священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала;

4 ноября – преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра и Ермея, Михайловская родительская суббота;

5 ноября – священномучеников Галактиона и Эпистимы;

6 ноября – Павла, архиепископа Константинопольского;

7 ноября – памяти 33 Мучеников в Мелитине;

8 ноября – Собор архистратига Михаила;

9 ноября – преподобных Матроны и Теоктисты;

10 ноября – святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, что с ними;

11 ноября – священномучеников Мины, Виктора и Винкентия, преподобного Феодора Студита, родительская поминальная суббота перед Рождественским постом;

12 ноября – священномученика Иосафата;

13 ноября – святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского;

14 ноября – святого апостола Филиппа;

15 ноября – начало Рождественского поста, священномучеников Гурия, Самона и Авива;

16 ноября – святого апостола Матфея;

17 ноября – святителя Григория, епископа Неокесарийского;

18 ноября – священномучеников Платона и Романа;

19 ноября – святого пророка Авдия, священномученика Варлаама;

20 ноября – преподобного Григория Декаполита;

21 ноября – Введение в храм Пресвятой Богородицы;

22 ноября – святого апостола Филимона и тех, кто с ним;

23 ноября – святых Амфилохия и Григория;

24 ноября – святой великомученицы Екатерины, святого великомученика Меркурия;

25 ноября – Введения в храм Пресвятой Богородицы, священномученика Климента;

26 ноября – преподобного Алипия, столпника;

27 ноября – святого великомученика Иакова Персиянина, преподобного Палладия;

28 ноября – святого преподобномученика Стефана Нового, мученика Иринарха;

29 ноября – святых мучеников Парамона и Филумена;

30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного.

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