Когда Введение и начало Рождественского поста: обновленный церковный календарь на ноябрь
С 1 сентября Православная церковь Украины живет по новому календарю – все даты сместились на 13 дней назад. И Рождественский пост теперь начинается не в конце месяца, а в его середине.
Как изменились даты праздников и что теперь отмечают православные в ноябре, рассказывает OBOZ.UA. Новоюлианский календарь уже действителен и все перечисленные даты актуальны.
Самые больше православные праздники ноября по новому календарю
- 8 ноября – Собор архистратига Михаила;
- 15 ноября – начало Рождественского поста;
- 21 ноября – Введение в храм Пресвятой Богородицы;
- 24 ноября – святой великомученицы Екатерины;
- 30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного.
Итак, традиционные гадания и забавы на Андрея теперь будут проходить в ноябре, а не в середине декабря. Так же и Екатерин будем поздравлять с именинами в конце осени.
Между тем, на ноябрь и дальше приходятся сразу две поминальные субботы. В эти дни православные посещают кладбища и вспоминают умерших. По новому календарю этими днями будут:
- 4 ноября – Михайловская родительская суббота;
- 11 ноября – родительская суббота перед Рождественским постом.
Полный православный календарь на ноябрь 2023 теперь выглядит следующим образом:
- 1 ноября – святых чудотворцев Космы и Дамьяна;
- 2 ноября – священномучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста;
- 3 ноября – священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала;
- 4 ноября – преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра и Ермея, Михайловская родительская суббота;
- 5 ноября – священномучеников Галактиона и Эпистимы;
- 6 ноября – Павла, архиепископа Константинопольского;
- 7 ноября – памяти 33 Мучеников в Мелитине;
- 8 ноября – Собор архистратига Михаила;
- 9 ноября – преподобных Матроны и Теоктисты;
- 10 ноября – святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и тех, что с ними;
- 11 ноября – священномучеников Мины, Виктора и Винкентия, преподобного Феодора Студита, родительская поминальная суббота перед Рождественским постом;
- 12 ноября – священномученика Иосафата;
- 13 ноября – святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского;
- 14 ноября – святого апостола Филиппа;
- 15 ноября – начало Рождественского поста, священномучеников Гурия, Самона и Авива;
- 16 ноября – святого апостола Матфея;
- 17 ноября – святителя Григория, епископа Неокесарийского;
- 18 ноября – священномучеников Платона и Романа;
- 19 ноября – святого пророка Авдия, священномученика Варлаама;
- 20 ноября – преподобного Григория Декаполита;
- 21 ноября – Введение в храм Пресвятой Богородицы;
- 22 ноября – святого апостола Филимона и тех, кто с ним;
- 23 ноября – святых Амфилохия и Григория;
- 24 ноября – святой великомученицы Екатерины, святого великомученика Меркурия;
- 25 ноября – Введения в храм Пресвятой Богородицы, священномученика Климента;
- 26 ноября – преподобного Алипия, столпника;
- 27 ноября – святого великомученика Иакова Персиянина, преподобного Палладия;
- 28 ноября – святого преподобномученика Стефана Нового, мученика Иринарха;
- 29 ноября – святых мучеников Парамона и Филумена;
- 30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного.
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