Какие праздники украинцы отмечают в ноябре и сколько будет выходных: календарь

Ноябрь, который наступит уже скоро, не слишком богат праздниками – в мирное время на этот месяц не выпадает общегосударственных праздников с дополнительным выходным. Однако, в этот период отмечается немало дат, посвященных разным профессиям, в том числе международных.

OBOZ.UA составил календарь праздников на ноябрь 2023 года. Узнайте, какие даты отмечаются в ноябре.

Сколько выходных будет в ноябре

В последний месяц осени выходными будут только календарные субботы и воскресенья: 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 числа. Остальные 22 дня – рабочие. Праздников, которые бы давали дополнительный выходной, в ноябре нет. К тому же, в Украине действует военное положение, которое предусматривает отмену переноса нерабочих дней для государственных предприятий.

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Какие профессиональные праздники отмечаются в ноябре

Тем не менее, в следующем месяце будет отмечаться немало профессиональных праздников. Вот календарь основных:

3 ноября – День инженерных войск и День ракетных войск и артиллерии;

4 ноября – День железнодорожника;

9 ноября – Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства;

10 ноября – Международный день бухгалтерии, Международный день вышивальщиц;

16 ноября – День работников радио, телевидения и связи;

17 ноября – Международный день студентов;

18 ноября – День сержанта Вооруженных Сил Украины;

19 ноября – День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя;

21 ноября – День десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины;

28 ноября – День работника системы финансового мониторинга;

30 ноября – День радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Другие праздники ноября

Также в ноябре отмечается немало памятных и исторических дат. Основные даты будут следующие:

6 ноября – День освобождения Киева от фашистских оккупантов во времена Второй мировой;

9 ноября – Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма;

11 ноября - День памяти погибших в Первой мировой войне,

19 ноября – Международный день мужчин;

20 ноября – Всемирный день ребенка;

21 ноября – День Достоинства и Свободы;

25 ноября – День памяти жертв голодоморов;

30 ноября – Всемирный день домашних животных.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в Украине с этого года будут отмечат Рождество в связи с переходом ПЦУ на новый календарь.

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