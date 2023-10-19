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Какие праздники украинцы отмечают в ноябре и сколько будет выходных: календарь

Юлия Потерянко
Праздники
2 минуты
210
Какие праздники украинцы отмечают в ноябре и сколько будет выходных: календарь

Ноябрь, который наступит уже скоро, не слишком богат праздниками – в мирное время на этот месяц не выпадает общегосударственных праздников с дополнительным выходным. Однако, в этот период отмечается немало дат, посвященных разным профессиям, в том числе международных.

OBOZ.UA составил календарь праздников на ноябрь 2023 года. Узнайте, какие даты отмечаются в ноябре.

Сколько выходных будет в ноябре

В последний месяц осени выходными будут только календарные субботы и воскресенья: 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 числа. Остальные 22 дня – рабочие. Праздников, которые бы давали дополнительный выходной, в ноябре нет. К тому же, в Украине действует военное положение, которое предусматривает отмену переноса нерабочих дней для государственных предприятий.

Видео дня

Какие профессиональные праздники отмечаются в ноябре

Тем не менее, в следующем месяце будет отмечаться немало профессиональных праздников. Вот календарь основных:

  • 3 ноября – День инженерных войск и День ракетных войск и артиллерии;
  • 4 ноября – День железнодорожника;
  • 9 ноября – Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства;
  • 10 ноября – Международный день бухгалтерии, Международный день вышивальщиц;
  • 16 ноября – День работников радио, телевидения и связи;
  • 17 ноября – Международный день студентов;
  • 18 ноября – День сержанта Вооруженных Сил Украины;
  • 19 ноября – День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя;
  • 21 ноября – День десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины;
  • 28 ноября – День работника системы финансового мониторинга;
  • 30 ноября – День радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Другие праздники ноября

Также в ноябре отмечается немало памятных и исторических дат. Основные даты будут следующие:

  • 6 ноября – День освобождения Киева от фашистских оккупантов во времена Второй мировой;
  • 9 ноября – Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма;
  • 11 ноября - День памяти погибших в Первой мировой войне,
  • 19 ноября – Международный день мужчин;
  • 20 ноября – Всемирный день ребенка;
  • 21 ноября – День Достоинства и Свободы;
  • 25 ноября – День памяти жертв голодоморов;
  • 30 ноября – Всемирный день домашних животных.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в Украине с этого года будут отмечат Рождество в связи с переходом ПЦУ на новый календарь.

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