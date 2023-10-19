Какие праздники украинцы отмечают в ноябре и сколько будет выходных: календарь
Ноябрь, который наступит уже скоро, не слишком богат праздниками – в мирное время на этот месяц не выпадает общегосударственных праздников с дополнительным выходным. Однако, в этот период отмечается немало дат, посвященных разным профессиям, в том числе международных.
OBOZ.UA составил календарь праздников на ноябрь 2023 года. Узнайте, какие даты отмечаются в ноябре.
Сколько выходных будет в ноябре
В последний месяц осени выходными будут только календарные субботы и воскресенья: 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 числа. Остальные 22 дня – рабочие. Праздников, которые бы давали дополнительный выходной, в ноябре нет. К тому же, в Украине действует военное положение, которое предусматривает отмену переноса нерабочих дней для государственных предприятий.
Какие профессиональные праздники отмечаются в ноябре
Тем не менее, в следующем месяце будет отмечаться немало профессиональных праздников. Вот календарь основных:
- 3 ноября – День инженерных войск и День ракетных войск и артиллерии;
- 4 ноября – День железнодорожника;
- 9 ноября – Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства;
- 10 ноября – Международный день бухгалтерии, Международный день вышивальщиц;
- 16 ноября – День работников радио, телевидения и связи;
- 17 ноября – Международный день студентов;
- 18 ноября – День сержанта Вооруженных Сил Украины;
- 19 ноября – День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя;
- 21 ноября – День десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины;
- 28 ноября – День работника системы финансового мониторинга;
- 30 ноября – День радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Другие праздники ноября
Также в ноябре отмечается немало памятных и исторических дат. Основные даты будут следующие:
- 6 ноября – День освобождения Киева от фашистских оккупантов во времена Второй мировой;
- 9 ноября – Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма;
- 11 ноября - День памяти погибших в Первой мировой войне,
- 19 ноября – Международный день мужчин;
- 20 ноября – Всемирный день ребенка;
- 21 ноября – День Достоинства и Свободы;
- 25 ноября – День памяти жертв голодоморов;
- 30 ноября – Всемирный день домашних животных.
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