Когда в Украине теперь празднуют Рождество: новая дата

С этого года Православная церковь Украины окончательно перешла на новоюлианский календарь, сместив даты всех праздников на 13 дней назад. Теперь все праздники совпадают с аналогичными датами у христиан западного обряда – католиков и протестантов. Так что изменилась дата и одного из главных торжеств – Рождества Христова.

OBOZ.UA рассказывает, когда теперь украинцы будут отмечать Рождество? И что будет со старой датой?

Когда в 2023 году Украина будет праздновать Рождество?

По новоюлианскому церковному календарю, который вступил в силу для Православной и Греко-католической церквей Украины с 1 сентября, датой празднования Рождества Христова является 25 декабря. Следовательно, на праздничное богослужение верующих будут приглашать именно в эту дату.

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Изменится также и день, когда православные Украины встречают Сочельник. Теперь традиционный ужин из 12 постных блюд нужно будет накрывать 24 декабря, а не 6 января, как было по старому календарю.

А что будет с 7 января?

Прошлой зимой ПЦУ впервые попыталась отметить Рождество в декабре, но праздничным также оставался и день 7 января – по юлианскому календарю. Таким образом, празднования проходили дважды. А еще с 2017 года обе даты были в Украине официальными выходными днями.

Однако в июле, когда церковь приняла переход на новый юлианский календарь, праздничные дни официально изменило и государство. Верховная Рада Украины проголосовала за то, чтобы единственной датой празднования Рождества в Украине было только 25 декабря. Именно эта дата после завершения военного положения снова станет общегосударственным выходным. А 7 января будет рабочим днем.

Как теперь будут праздновать Пасху?

А вот подход к определению даты Пасхи в ПЦУ останется старым. То есть, в 2024 году Украина будет праздновать Воскресение Христово 5 мая. В то время как по григорианскому календарю, которого придерживается католическая церковь, его будут отмечать 31 марта.

Также будут отличаться у церквей восточного и западного обряда даты всех других праздников пасхального цикла. В него входят, в частности, Вербное воскресенье, Страстная неделя, Троица. Кроме того, в разные даты будет начинаться Великий пост и отмечаться Масленица. В 2024 году период поста у православных начнется с 18 марта.

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