Когда в Украине празднуют Старый Новый год и Щедрый вечер: традиции и обряды

Старый Новый год украинцы традиционно празднуют 14 января. А 13 января в нашей стране семьи собираются на Щедрый вечер, который славится пышным застольем, ведь Рождественский пост подошел к концу.

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Главным блюдом стола является кутя. О традициях праздника читайте в материале OBOZREVATEL.

Традиции праздника

Украинцы в этот день по юлианскому календарю празднуют также день Василия Великого.

Также 13 января отмечают народный праздник Маланки. Один из главных его обрядов – вождение козы, театрализованное действо с парнем, переодетым в Маланку. Участники группы ходят по дворам и щедрую, получая деньги и сладости от хозяев. Щедровать могут как дети, так и взрослые.

Кроме щедрования в Щедрый вечер украинцы устраивали ярмарки, играли и забавлялись, разводили костры. В деревнях в этот день наряжали парня и девушку в Василия и Маланку, и в таком наряде водили по селу. На Щедрый вечер готовили вареники, мясные пироги, кровянку, блины.

14 января праздник продолжается, однако в этот день уже не щедруют, а посевают, и делают это только мужчины и мальчики.

А вот после семейных посиделок девушки раньше любили собираться и гадать на женихов и свою судьбу.

Приметы в Старый Новый год

Ночь на Старый Новый год тихая и ясная – год будет счастливым.

Падает мягкий снег – к урожаю.

Тепло на Старый Новый год – на дождливое лето.

Какая Маланка (13 января), такие и Петр с Павлом (12 июля).

14 января надеть новую вещь – весь год будет сопровождать удача.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда и как правильно посевать на новогодние праздники в Украине.

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