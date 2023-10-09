Когда в Украине празднуют День экономиста: красивые поздравления для близких и коллег

Ежегодно 12 октября отмечают Всемирный день экономиста и День экономиста в Украине. Если у вас есть друзья, работающие экономистами, бухгалтерами, финансистами, маркетологами, бизнес-аналитиками, обязательно поздравьте их с профессиональным праздником.

OBOZREVATEL собрал лучшие и искренние поздравления в стихах и прозе. А также публикует подборку красивых открыток к празднику.

Приветствие в стихах

З Днем економіста тебе я вітаю,

Стрімкої кар’єри та добра бажаю,

Грошей у кишенях нехай буде рясно,

Та і родині хай все буде класно,

По життю усе окей,

і поваги від людей!

***

З днем економіста привітаю я!

Хай тобою пишається вся твоя сім’я.

А ще щоб у роботі все було до ладу,

Видео дня

І щоб ти отримав

Грошову награду!

***

Хай усяка турбота

Омине твою роботу!

Хай гроші самі рахуються,

А звіти самі друкуються.

Прогнози хай збуваються,

Помилки не трапляються!

Щоб дарувала ця робота

Тільки радість без турботи!

***

З Днем економіста хочу

Зараз привітати.

Успіхів вам у роботі

Хочу побажати.

Перспективних вам прогнозів,

Вдалих перевірок,

Радує хай безперечно

Славний заробіток.

Сил вам, міцності, здоров’я,

Щастя та кохання.

Хай дарує завжди радість

Обране призвання.

***

З днем економіста привітання,

хай здійсняться всі бажання,

лих й незгод, щоб ви не знали,

щоб на роботі шанували,

Успіху і міцного терпіння,

а на роботі вам – сумління!

Приветствие в прозе

З Днем економіста! Бажаю, щоб не було спаду в економічному стані та застою в особистому житті. Не заощаджуй на собі, живи в задоволення, люби, мрій, прогнозуй успіх, підвищуй рівень достатку і підкорюй вершини щастя.

***

Чудового економіста від усієї душі вітаю з професійним святом — Днем економіста! Хочу побажати ефективної діяльності, чудових ідей, вірного аналізу та перспективного прогнозування. Бажаю вміти домогтися в діяльності будь-якої мети і втілити в реальність життя будь-яку мрію.

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Вітаю з професійним святом прекрасного економіста, відмінного професіонала і чудову людину. Від усієї душі бажаю завжди вірного аналізу і вдалих розробок концепції, абсолютного раціоналізму у використанні ресурсів і запобігання будь-яких втрат. Нехай все в житті вдається, і в діяльності удача посміхнеться.

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Вітаю із Днем економіста! Бажаю завжди тримати ніс за вітром удачі та успіху, бажаю ніколи не зупинятися і з кожною досягнутою метою ставати ще впевненішими, сильнішими. Роботи "на ура" та життя з повним набором благ.

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