Когда в Украине празднуют День экономиста: красивые поздравления для близких и коллег
Ежегодно 12 октября отмечают Всемирный день экономиста и День экономиста в Украине. Если у вас есть друзья, работающие экономистами, бухгалтерами, финансистами, маркетологами, бизнес-аналитиками, обязательно поздравьте их с профессиональным праздником.
OBOZREVATEL собрал лучшие и искренние поздравления в стихах и прозе. А также публикует подборку красивых открыток к празднику.
Приветствие в стихах
З Днем економіста тебе я вітаю,
Стрімкої кар’єри та добра бажаю,
Грошей у кишенях нехай буде рясно,
Та і родині хай все буде класно,
По життю усе окей,
і поваги від людей!
***
З днем економіста привітаю я!
Хай тобою пишається вся твоя сім’я.
А ще щоб у роботі все було до ладу,
І щоб ти отримав
Грошову награду!
***
Хай усяка турбота
Омине твою роботу!
Хай гроші самі рахуються,
А звіти самі друкуються.
Прогнози хай збуваються,
Помилки не трапляються!
Щоб дарувала ця робота
Тільки радість без турботи!
***
З Днем економіста хочу
Зараз привітати.
Успіхів вам у роботі
Хочу побажати.
Перспективних вам прогнозів,
Вдалих перевірок,
Радує хай безперечно
Славний заробіток.
Сил вам, міцності, здоров’я,
Щастя та кохання.
Хай дарує завжди радість
Обране призвання.
***
З днем економіста привітання,
хай здійсняться всі бажання,
лих й незгод, щоб ви не знали,
щоб на роботі шанували,
Успіху і міцного терпіння,
а на роботі вам – сумління!
Приветствие в прозе
З Днем економіста! Бажаю, щоб не було спаду в економічному стані та застою в особистому житті. Не заощаджуй на собі, живи в задоволення, люби, мрій, прогнозуй успіх, підвищуй рівень достатку і підкорюй вершини щастя.
***
Чудового економіста від усієї душі вітаю з професійним святом — Днем економіста! Хочу побажати ефективної діяльності, чудових ідей, вірного аналізу та перспективного прогнозування. Бажаю вміти домогтися в діяльності будь-якої мети і втілити в реальність життя будь-яку мрію.
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Вітаю з професійним святом прекрасного економіста, відмінного професіонала і чудову людину. Від усієї душі бажаю завжди вірного аналізу і вдалих розробок концепції, абсолютного раціоналізму у використанні ресурсів і запобігання будь-яких втрат. Нехай все в житті вдається, і в діяльності удача посміхнеться.
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Вітаю із Днем економіста! Бажаю завжди тримати ніс за вітром удачі та успіху, бажаю ніколи не зупинятися і з кожною досягнутою метою ставати ще впевненішими, сильнішими. Роботи "на ура" та життя з повним набором благ.
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